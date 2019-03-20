Половина старшеклассников планирует уехать из Калужской области

Только каждый второй ученик 9 и 11 классов школ Калужской области собирается связать свою карьеру с нашим регионом. Результаты ежегодного анкетирования ребят из выпускных классов опубликовали 19 марта в пресс-службе правительства.

Там отмечают, что на момент анкетирования смогли определиться с выбором будущей профессии 57% опрошенных девятиклассников и 75% одиннадцатиклассников.

По предварительным данным, до 2024 года нашей области потребуется 65,5 тысячи рабочих и специалистов. Из них на новые рабочие места - более 14,5 тысячи человек.

Уважаемые читатели! А как вы оцениваете состояние рынка труда в регионе? Пишите в комментариях!