Футболист сборной России помог калужским кошкам и собакам

Защитник сборной России и капитан московского «Спартака» Георгий ДЖИКИЯ помог калужском приюту для бездомных животных «Ванечка».
- Он появился в сложнейшее для приюта время и, как настоящий мужчина, просто решил часть наших насущных проблем - закупил для приюта то, что мы не могли себе позволить приобрести долгое время: газовую пушку в корпус, плиты, большую стиральную машинку, которая нам просто необходима для стирки большого количества одеял и подстилок для наших инвалидов, промышленную мясорубку, большие кастрюли, - написала в Instagram руководитель приюта Влада МАТВЕЕВА.
К слову, это уже не в первый раз, когда известные люди приходят на помощь «Ванечке». Звезда «Битвы экстрасенсов» Наталья Бантеева пожертвовала главным призом телешоу, чтобы оказать ему помощь.
Приют «Ванечка», по данным их страницы в «ВКонтакте», работает в Калуге уже шесть лет. Животные находятся на передержке в поселке Силикатный в районе птицефабрики.
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