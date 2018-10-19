Звезда «Битвы экстрасенсов» отдаст главный приз ради калужских собак

Победительница девятого сезона телевизионного шоу «Битва экстрасенсов» Наталья Бантеева на своей странице в Instagram объявила о проведении благотворительной акции в помощь приюта для животных «Ванечка» в Калуге.
До 31 октября любой желающий может перечислить деньги на счёт приюта. Кто даст больше – тот и получит «Синию руку». Это статуэтка в виде руки с магическим шаром, которую вручили победительнице шоу.
Приют «Ванечка», по данным их страницы в «Вконтакте», работает в Калуге уже шесть лет. Животные находятся на передержке в поселке Силикатный в районе птицефабрики.
Уважаемые читатели! А вы тратите деньги на благотворительность? Расскажите в комментариях!
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