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Стало известно, когда начнётся реконструкция дома Билибиных

25.01.2019 12:02 3 1260 Дмитрий Ивьев
Стало известно, когда начнётся реконструкция дома Билибиных

Реконструкцию дома Билибиных на улице Кутузова в Калуге планируется начать в марте. Завершиться работы на объекте культурного наследия должны к началу 2020 года.

- Дом станет «один в один» таким, каким он был  до пожара и разрушения, - приводит обещания представителя собственника дома Билибиных пресс-служба городской управы. - Заднюю часть здания построят из кирпича, она получит деревянную обшивку.

Напомним, дом Билибиных сгорел летом 2017 года. В конце того же года его продали на аукционе почти за 10 миллионов рублей. Весной 2018 года дом частично лишился второго этажа. За это собственника оштрафовали на 75 тысяч рублей.

Уважаеыме читатели! А что вы думаете о состоянии исторической застройки в городе? Пишите в комментариях!


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: общество
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