Стало известно, когда начнётся реконструкция дома Билибиных

Реконструкцию дома Билибиных на улице Кутузова в Калуге планируется начать в марте. Завершиться работы на объекте культурного наследия должны к началу 2020 года.
- Дом станет «один в один» таким, каким он был до пожара и разрушения, - приводит обещания представителя собственника дома Билибиных пресс-служба городской управы. - Заднюю часть здания построят из кирпича, она получит деревянную обшивку.
Напомним, дом Билибиных сгорел летом 2017 года. В конце того же года его продали на аукционе почти за 10 миллионов рублей. Весной 2018 года дом частично лишился второго этажа. За это собственника оштрафовали на 75 тысяч рублей.
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