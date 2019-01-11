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Предсмертные конвульсии старинных зданий

11.01.2019 21:30 0 485 Елена Французова
Предсмертные конвульсии старинных зданий

2018 год запомнится калужанам циничным уничтожением исторического облика города. Если раньше были хотя бы попытки имитировать несчастные случаи — то и дело в центре Калуги «случайно» происходили пожары, — то с этого года старинные здания открыто сносят.  Так, в апреле без каких-либо согласований и разрешений был уничтожен второй этаж усадьбы Билибиных — памятника архитектуры XIX века. Затем в октябре частично сровняли с землёй Дом архитектора Яковлева, который краеведы безуспешно пытались включить в список объектов культурного наследия.

Оба случая вызвали праведный гнев общественности. Городские власти обещали разобраться, наказать винов­ных и восстановить здания.

Одни слова

Руководитель проекта по восстановлению Дома Билибиных Андрей Хоменко признался, что самовольно распорядился снести часть усадьбы — якобы фасадная стена могла рухнуть на тротуар и травмировать прохожих.

— Согласен понести ответственность. Здание будет восстановлено полностью, — заявил он.

В итоге Калужский районный суд оштрафовал собственника на 75 тысяч рублей.

Изначально предполагалось, что уже к концу года реставрация усадьбы будет завершена. Но после сноса второго этажа восстановительные работы прекратились. Владелец здания объясняет это тем, что все силы и средства он бросил на другой дом в Калуге.

При этом городские власти не сомневаются, что все взятые на себя обязательства собственник выполнит.

Приговор

Ещё печальнее судьба Дома Яковлева. Изначально городские власти обещали подать на собственника в суд и заставить его восстановить здание. Позже прокуратура заявила, что снос был законен, поскольку дом не являлся объектом культурного наследия. Из этого списка он был исключён в 2008 году. Незадолго до сноса дом привели в порядок волонтёры.

— Проект планировки, проект межевания (территории около Дома Яковлева. — Прим. авт.) не утверждён. Те предложения, которые дал проектировщик, не предусматривали ни сноса, ни размещения какого-либо объекта, — рассказала в октябре начальник Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Юлия КОВТУН.

— Пока мы не выясним все аспекты этого дела, проект утверждать не будем! — обещал городской голова Калуги.

Однако 26 декабря на градостроительном совете практически единогласно был утверждён проект межевания территории улицы Луначарского на том участке, где расположен Дом Яковлева.

— Намерение заказчика — убрать чересполосицу между земельными участками, которые находятся у него в собственности. В данном случае у нас три разных участках, на которых находится неразграниченная государственная земля, — рассказала членам совета представитель проектной организации Елена КЛИНКОВА, выполняющая заказ владельца Дома Яковлева.

Собственник здания, несмотря на приглашение, на градсовет так и не явился.

— Мы рассчитывали на его присутствие, чтобы понимать, что мы делаем на первом этапе, что увидим на втором, на третьем, — сказала Юлия Ковтун.

— Какая внятная ситуация по этому дому? Он будет восстанавливаться? — поинтересовался краевед Николай Брокмиллер.

— До конца этот вопрос не решён, мы ведём переговоры непосредственно с собственником, — ответила Ковтун.

— Зачем сейчас двигаться, если мы не понимаем, что получим в итоге? — спросил один из присутствующих.

— Всё упирается в вопрос, будет сохранён Дом Яковлева или нет. Для чего собственник объединяет земли, всем понятно, — ответил начальник Управления архитектуры и градостроительства Калужской области Олег СТРЕКОЗИН.

Проект согласовали. Застройщика решили обязать на следующем заседании представить документы о развитии территории. Правда, что ему помешает ещё раз проигнорировать заседание совета, пока непонятно. Фактически собственнику развязали руки. Объединение нескольких участков позволит ему приступить к строительству. А Дом Яковлева как бельмо на глазу только мешает реализовать выгодный проект.

А в это время

Состояние Дома Яковлева обсуждали и члены Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Они выступают за включение фрагмента дома в список выявленных объектов культурного наследия. Краеведы отмечают, что элементы декора с дома исчезли в тот же день, когда начался его снос. Сейчас здание не законсервировано и продолжает разрушаться. У историков есть детальные замеры дома, они уверены, что его можно и нужно восстановить.

Кроме того, члены ВООПИиК считают, что следует сохранить и соседнее с ним здание — дом № 5 по улице Луначарского.

— В доме № 5 с 1853 по 1861 год жил Николай Яковлевич Соловьёв — русский драматург, автор 23 пьес, премьеры которых проходили в Малом театре в Москве. Соавтор Островского, написавший в содружестве с ним комедии «Женитьба Белугина», «Дикарка», «Светит, да не греет». 2019-й — Год театра в России. Будет символично, если именно в этот период удастся отстоять здание, — говорят они.

Эта статья была опубликована в №1 газеты «Калужский перекрёсток» от 02.01.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.


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Тэги: общество
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