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Посещаемость KP40.ru за год выросла на 60%

31.12.2018 14:04 2 301 Редакция
Посещаемость KP40.ru за год выросла на 60%

В 2018 году сайт KP40.ru посетили 3,44 миллиона пользователей. Это на 60% больше, чем в 2017-м, свидетельствуют открытые данные «Яндекс.Метрики».

Наши читатели просмотрели 31,3 миллиона страниц и потратили на это в сумме более 65 лет.

Более 54% наших пользователей просматривают сайт с помощью смартфонов. Доля мобильного трафика за год выросла с 41 до 54 процентов.

В этом году нас читали из 127 стран мира. 98% пользователей - из России, второе и третье места - у Украины и Германии, но в списке также Мадагаскар, Панама, Сальвадор, Уганда и Ямайка.

Спасибо всем нашим читателям за визиты, комментарии, народные новости и другое участие в жизни сайта! С Новым годом!

Уважаемые читатели! А о каких событиях в Калуге, людях, фактах вы бы хотели прочитать на нашем сайте в 2019 году? Пишите в комментариях!


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Автор:

Редакция 
Тэги: общество статистика новый год праздник
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