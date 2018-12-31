Посещаемость KP40.ru за год выросла на 60%

В 2018 году сайт KP40.ru посетили 3,44 миллиона пользователей. Это на 60% больше, чем в 2017-м, свидетельствуют открытые данные «Яндекс.Метрики».
Наши читатели просмотрели 31,3 миллиона страниц и потратили на это в сумме более 65 лет.
Более 54% наших пользователей просматривают сайт с помощью смартфонов. Доля мобильного трафика за год выросла с 41 до 54 процентов.
В этом году нас читали из 127 стран мира. 98% пользователей - из России, второе и третье места - у Украины и Германии, но в списке также Мадагаскар, Панама, Сальвадор, Уганда и Ямайка.
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Ура, каникулы! Что с ними делать? 29.12.2018 21:30
Новое министерство создали в Калужской области под Новый год 29.12.2018 16:46
Обнинская собака без лап стала звездой интернета 29.12.2018 15:31
Зарплаты в Калуге выросли почти до 45 тысяч 29.12.2018 09:40
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