«Памятник потерянному времени» предложили поставить на Старом Торге

Градостроительный совет поддержал идею установки «Памятника потерянному времени» в Калуге. Проект представили в среду, 26 декабря.

Напомним, что это передвижная инсталляция создана в 2014 году на средства поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Четырёхметровая композиция колесит по городам России. Сначала она стояла в Москве, затем волонтёры перевезли её в Киров, Брянск, Орехово-Зуево. Теперь памятник на год доставлен в Калугу.

Волонтёры, защищающие проект на градсовете, сообщил, что они видят инсталляцию в сквере Мира.

- Нравится место - это одно, - отметил начальник управления архитектуры и градостроительства Калужской области Олег СТРЕКОЗИН. – Нам нужна визуализация, чтобы понимать, как это будет смотреться. Где установить в сквере Мира, на месте памятника Циолковскому? В центральной части я с трудом представляю, где можно найти такую площадку, разве что во дворе Гостиных рядов. Там бы он встал.

- Город очень камерный, небольшой. Памятник не будет смотреться, - отмечали члены совета

В итоге они решили уже в следующем году собрать экстренное совещание по этому вопросу. Волонтёры должны представить конкретные предложения.

Как мы рассказывали, инсталляция выполнена в виде гигантских песочных часов, в нижней части которых сидит девочка, закрыв лицо руками, а в верхней находится песок, который вот-вот начнёт на неё сыпаться и хоронить под собой. «Медлить – значит хоронить» - это основная надпись на памятнике.

Последние 4 месяца памятник пылится на складе. Следующей осенью он поедет в другой город.

Волонтёры подчёркивают, что установят его за свой счёт. Возле памятника запланировано несколько профилактических мероприятий, детские квесты.

Ранее мы спросили у наших читателей, где бы они хотели видеть памятник. Больше всего голосов собрали варианты скверопарка, Театральной площади и ИКЦ. Отметим также, что много голосов было и за вариант совсем не ставить его в Калуге.

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