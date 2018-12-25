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Отделаются позором: бросившим ребёнка студентам нечего предъявить

25.12.2018 15:29 0 738 Елена Французова
Отделаются позором: бросившим ребёнка студентам нечего предъявить

Как мы рассказывали, молодой человек, якобы нашедший малышку на помойке в районе улицы Дарвина в Калуге, оказался её родным отцом. Скорее всего, биологическим родителям малютки так и не будет предъявлено обвинение.

- Расследование продолжается, при установлении всех обстоятельств будем принимать решение и выяснять, есть ли в действиях родителей состав преступления, - рассказали нам 25 декабря в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Пока их подозревать не в чем: родили ребенка дома, передали девочку врачам «Скорой помощи» - это не наказывается. То, что он наврал – тоже не наказывается в уголовном порядке. Если установим, что в отношении ребенка были совершены какие-то незаконные действия, если был нанесён вред его здоровью, то будем привлекать к ответственности.

В СК добавляют, что ребёнка доставили в перинатальной центр с низкой температурой тела, малышку всю ночь отогревали врачи. Сейчас устанавливается, могло ли это произойти по вине биологических родителей.

Напомним: молодые люди жили в непосредственной близости от места происшествия. 22-летняя женщина на учёте по беременности не состояла, 19-летний отец самостоятельно принял роды на дому, а затем вызвал «Скорую помощь» и передал ребенка медикам, изложив свою версию событий. Позже юноша пояснил, что ребенка на земле не оставлял, девочка с момента выхода из дома находилась у него на руках.

Новорожденную сразу же отвезли в больницу. Первое время она находилась в реанимации, медики выясняли, нет ли у ребёнка скрытых инфекций. В минувшую пятницу девочку перевели из реанимационного отделения.

Ребёнка назвали Варварой. 21 декабря у неё появилось свидетельство о рождении.

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Тэги: общество дети
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