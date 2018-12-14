Топ настроений: птичьи пьянки, игры ЖКХ с кошельками калужан и пробки

Доброго времени суток, дорогие читатели кп40. Мы продолжаем наш традиционный обзор новостей, который основан на вашей эмоциональной оценке. Итак, в нашем обзоре снова новости этой недели, которые радовали, возмущали, огорчали калужан больше других
Новостью, которая порадовала наших читателей больше других, стало известие о пьяном свиристеле. Точнее даже будет сказать не порадовала, а повеселила. Птицу нашли на улице и принесли в Центр реабилитации диких животных «Феникс». Там птица, которая судя по всему объелась забродивших ягод, протрезвела, оторелась и была выпущена на волю.
Больше других на прошлой неделе калужан возмутила ситуация с уборкой дворов в «Кошелеве». Во многих из них проезды не чистят. Коммунальщики объясняют это тем, что в тарифы чистка дворовых проездов не входит, потому надо скидываться на это по 10 000 рублей с дома. И дворы тех, кто заплатил эту сумму, до конца зимы чистить будут. Естественно, на фоне постоянно растущих тарифов ЖКХ и ввода новых налогов попытка выдоить из калужан еще деньжат их не радует.
С печалью на прошлой неделе у калужан всё было плохо. И это хорошо. Новостей, которые вызвали бы у читателей дружную грусть, попросту не нашлось.
Самую неоднозначную реакцию наших читателей вызвало предложение московской кампании избавить Калугу от пробок. По словам столичных специалистов, они успешно справились с ними в центре Москвы и готовы предложить свои услуги Калуге.
Уважаемые читатели! А какими новостями запомнилась эта неделя вам? Пишите в комментариях!
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Фотонастроение: люди и город 14.12.2018 10:49
«Газпром» раскрыл данные по зарплатам 14.12.2018 10:07
Помидорам тоже нужен чай 13.12.2018 21:30
Калужская область не вошла в десятку регионов с лучшей экологией 13.12.2018 12:55
Для спасения трёхлетнего мальчика собирают 540 тысяч 12.12.2018 14:49
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
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