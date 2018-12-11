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Пьяного свиристеля доставили в центр реабилитации

11.12.2018 09:15 11 983 Елена Французова
Пьяного свиристеля доставили в центр реабилитации

На днях в Центр реабилитации диких животных «Феникс» в Калуге привезли пьяного свиристеля. Пичугу нашли на улице в Обнинске.

- У птиц в таком состоянии обычно заторможенность, сонливость, вялость, - рассказала руководитель Центра Вероника МАТЮШИНА. - Морды бить и выяснять: «Ты меня уважаешь?» птицы, конечно, не станут.

Почему хмелеют пернатые, орнитологи спорят до сих пор.

- Есть мнение, что в этом повинны забродившие ягоды и другие фрукты, которые остались висеть на ветках. Вторая теория - переохлаждение птиц изнутри, когда они глотают слишком холодные части ягод, третья - брожение фруктов происходит в желудочно-кишечном тракте.

После того как птица протрезвела, её отпустили на волю.

Напомним, что весной этого года калужанка нашла в снегу пьяного снегиря. Протрезвев во всё том же центре реабилитации, птица запела, и её отпустили на волю.

Уважаемые читатели! А вы встречали животных с неадекватным поведением? Расскажите в комментариях!


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Тэги: животные общество вероника матюшина
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