Москвичи предложили избавить Калугу от пробок

На этой неделе в калужской «Точке кипения» состоялась встреча специалистов столичного экспертного центра «Probok.net» с руководством Центра организации дорожного движения МБУ «СМЭУ» и городского отдела ГИБДД. Москвичи предложили избавить областной центр от пробок. В столице подобной работой они занимаются уже давно и довольно успешно.

Как сэкономить бюджетные средства

- Калуга не чужой для нас город. У меня мама отсюда, здесь живут мои родственники. Мы пять лет прицеливались, думали, что бы такое сделать в Калуге, - рассказал на встрече руководитель экспертного центра Александр ШУМСКИЙ. – Наша основная спецификация – локальные, простые, быстрые решения проблем, которые зачастую лежат на поверхности. Что-то придумываем сами, где-то используем зарубежный опыт. Начинали с того, что мы посмотрели, как лучше организовать светофоры, перекрёстки, разметку. Дошло до того, что мы сделали уже достаточно значительное количество изменений в Правила дорожного движения. Из последних изменений – разметка-«вафельница», которая активно применяется в Москве и некоторых других городах. Это диагональная разметка, которая подсказывает водителям, что на перекрёсток нельзя заезжать и останавливаться при красном сигнале светофора. Мы внедрили диагональные пешеходные переходы, дополнительные секции на светофорах в виде красного круга, которые подсказывают автомобилистам, что запрещён поворот либо направо, либо налево и надо дождаться, когда загорится дополнительная секция. В Москве мы реализовали несколько сотен локальных мероприятий на сумму 2-2,5 млрд. рублей. Только за прошлый год в столице по нашим предложениям появилось 50 км новых полос – просто за счёт переразметки. Мы предлагаем сосредоточиться не на строительстве каких-то больших комплексов, проектов, эстакад, а решаем проблему локально. Соответственно таким образом мы экономим бюджетные средства.

Самый безопасный город страны

В штате экспертного центра работает большое количество аналитиков. Есть необходимое техническое оборудование, с помощью которого делаются замеры, а также программное обеспечение, позволяющее моделировать ситуацию и предлагать те или иные решения.

- Самая активная вещь, которую мы применяем, – это зауженные полосы, - говорит Алексей Шумский. – Зачастую в наших городах встречаются полосы шириной 3,75 м. Нормативы легко позволяют нам делать трёхметровые полосы. Больше машин влезает, больше пропускная способность. Можно создать места для велосипедов, парковок, дополнительные полосы.

Конечная цель данной работы – постепенный переход к комплексной схеме организации дорожного движения, благодаря которой города становятся более безопасными для пешеходов.

- Формально в городах она есть, - говорит Шумский, - но фактически представляет собой описание текущей ситуации. Основная проблема заключается в том, что города не могут чётко сформулировать программу развития, дорожную карту на 3-5 лет. У нас давно есть идея, мы предлагаем её реализовать в том числе и в Калуге: сделать её самым безопасным городом. В этом плане мы очень сильно уступаем европейским городам. Для сравнения: в России в год на 100 тыс. населения гибнет 13 человек. В Германии – 3,5 человека, в Великобритании – 2,9 человека. Давайте сделаем такой пилотный проект. Уверен, что на федеральном уровне его поддержат. Найти на это миллиард рублей, тем более, что Калуга готовится к юбилею, вообще не проблема. Вопрос только идей на самом деле. Но основная проблема в том, что во всех регионах их нет и нет желания делать эту работу.

Синие мосты, Московская площадь, подземный переход

Москвичи не ограничились общими фразами и рассказали, как можно было бы улучшить ситуацию на нескольких проблемных точках в Калуге, которые бросились им в глаза в первую очередь. Одна из них – Синие мосты.

- Мы посмотрели ширину и поняли, что на этом мостовом сооружении можно сделать три полосы. Для этого нужно лишь немного изменить геометрические параметры: чуть опустить зону тротуара, чуть-чуть оттяпать у неё кусочек, перенести четыре опоры под контактную сеть, - пояснил Алексей Шумский. – Таким образом будет три полосы. Одна из них может быть реверсивной. Сумма вложений – 10-15 млн. рублей, и эти мероприятия можно сделать быстро. Строительство новой эстакады измеряется в сотнях миллионах рублей.

С помощью разметки и островков безопасности столичные эксперты предлагают улучшить дорожную ситуацию и на площади Московской в районе ДК КТЗ. Ещё одно место, на которое обратили внимание москвичи, – подземный переход на улице Гагарина.

- Используется он мало, люди бегают по земле, - говорит Шумский. – Есть ли смысл в его существовании? Может быть, есть смысл организовать там наземный переход?

Обо что разбиваются идеи

Калужские специалисты гостей выслушали внимательно, но к озвученным идеям отнеслись поначалу, скорее, скептически.

- Принцип понятен. Но, как бы мы ни хотели, существует нормативная документация, которая у нас определяет количество и ширину, - высказал своё мнение начальник Центра организации дорожного движения МБУ «СМЭУ» Сергей НИЛОВ. – Сделать ширину дороги меньше 3 метров мы не можем. А если улица магистральная, то её ширина не может быть меньше 3,25 м. В Москве можно принимать какие-то субъектовые законы и нормативы. С Калугой чуточку посложнее. Мы вынуждены жить по общероссийским законам, и менять их мы, наверное, не в состоянии. Поэтому отталкиваемся от существующих нормативов и от тех реалий, которые есть. Иногда идеи разбиваются о чисто бытовые проблемы.

- Калуга, как и Москва, тоже субъект, и может принять любой норматив, - возразил Алексей Шумский. – Если внимательно посмотреть нормативы, то даже там есть исключения. Если вопрос в категории улицы, то её можно понизить. Это решение города. Когда есть цель, мы понимаем, как можно её достичь. Если, конечно, не искать причину, почему это не надо делать.

С Синими мостами Сергей Нилов также посоветовал быть аккуратнее:

- Где гарантия, что под пешеходной частью такое же основание, как и под проезжей? Я, например, в этом сомневаюсь. Самое интересное, что, расширив Синие мосты до трёх полос, мы абсолютно ничего не получим в радиусе 200 метров. Вопрос не в ширине, а в тех перекрёстках, которые находятся между мостами.

- Лично мне как инженеру очевидно, что под пешеходной частью основание такое же, как и под автомобильной, - сказал по этому поводу Алексей Шумский. – Другой вопрос – в каком она состоянии. Но для этого есть предпроектные работы., первичное изучение.

Категорическое «нет» высказал Сергей Нилов и относительно предложения москвичей организовать наземный переход на улице Гагарина в качестве альтернативы подземному.

- Наземный пешеходный переход – это, в любом случае, задержка транспорта, - перечислял минусы идеи Нилов. – Во-вторых, там идёт довольно-таки большой уклон. В-третьих, мы погубим там много людей.

- За границей подземных переходов нет, это советское изобретение. В Лондоне и Париже нет ни одного подземного перехода, а эти города гораздо более безопасные, чем Москва и Калуга, - не согласился Алексей Шумский. – Спускаться вниз – это неправильно. В Москве за последние три года над подземными переходами сделано 50 наземных. Потому что это понятнее и быстрее. Более того, нет ничего более опасного, чем подземный переход, так как есть опасность, что человек, например, бабушка, побежит по земле.

- Не был заграницей, но не думаю, что там существуют такие скорости и трафик с таким движением, - продолжал настаивать на своём Сергей Нилов.

- Но ни в Париже, ни в Лондоне мы не найдём в центре города полосы шириной по три с половиной метра. Это невозможно, - аргументировал столичный эксперт. – Широкие полосы провоцируют людей быстро ехать. Как только делаем их узкими, скорость сбавляется и пешеходы чувствуют себя комфортно.

Ищем болевые точки

В конечном итоге калужане на предложение москвичей посотрудничать всё-таки ответили согласием. На первом этапе решили обозначить несколько наиболее проблемных точек в городе, по которым специалисты центра «Probok.net» подготовят предпроектные решения и представят их руководству Калуги.

Предварительно в качестве таких мест были названы Синие мосты, улица Кирова, улица Жукова на участке от Болотникова до площади Победы, площадь Старый Торг, улицы Тульская и Степана Разина.

- В течение двух недель мы точно определимся, по каким точкам будем работать, - резюмировал двухчасовой разговор Алексей Шумский. – Затем соберём данные о том, что там происходит, посмотрим, что можно сделать, подготовим предпроектные предложения. Финальной точкой этого станет интересная, красивая презентация, которую мы покажем вашему руководству. С экономическим обоснованием и эффектом, который даст эта работа.

Точная дата следующей встречи пока неизвестна. Предварительно она состоится в начале 2019-го. И, если городские власти всё устроит, то предложения московских экспертов могут быть реализованы уже в следующем году.

Уважаемые читатели!

А вы на какие точки в городе предложили бы обратить внимание московских экспертов?