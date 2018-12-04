Выбрано имя для калужского аэропорта

Вечером во вторник, 4 декабря, в эфире телеканала «Россия 1» озвучили итоги конкурса «Великие имена России». Как мы уже рассказывали, путем общенародного голосования выбирались дополнительные названия для 47 аэропортов страны.
Для аэропорта «Калуга» были предложены три исторические личности: Павел Беляев, Георгий Жуков и Константин Циолковский. В итоге победил Циолковский, набравший 52% (49 492) голосов. У Жукова - 32%, у Беляева - 16%.
Всего по стране в голосовании приняло участие около пяти миллионов человек. Итоги вышли такими:
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Архангельске, Нижневартовске и Санкт-Петербурге пройдет второй тур голосования, поскольку там выбрали те же имена, что и в других городах. Решения по названиям аэропорта Внуково и аэропорта Терновка (Пенза) будут приняты в ближайшие дни, говорится в сообщении на сайте конкурса.
Уважаемые читатели! Как вы относитесь к таким итогам голосования? Пишите в комментариях!
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