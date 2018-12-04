Выбрано имя для калужского аэропорта

Вечером во вторник, 4 декабря, в эфире телеканала «Россия 1» озвучили итоги конкурса «Великие имена России». Как мы уже рассказывали, путем общенародного голосования выбирались дополнительные названия для 47 аэропортов страны.

Для аэропорта «Калуга» были предложены три исторические личности: Павел Беляев, Георгий Жуков и Константин Циолковский. В итоге победил Циолковский, набравший 52% (49 492) голосов. У Жукова - 32%, у Беляева - 16%.

Всего по стране в голосовании приняло участие около пяти миллионов человек. Итоги вышли такими:

Аэропорт Угольный имени Юрия Рытхэу (Анадырь)

Аэропорт Витязево имени Владимира Коккинаки (Анапа)

Аэропорт Нариманово имени Бориса Кустодиева (Астрахань)

Аэропорт имени Владимира Шухова (Белгород)

Аэропорт Игнатьево имени Николая Муравьева-Амурского (Благовещенск)

Аэропорт Кневичи Западные имени Владимира Арсеньева (Владивосток)

Аэропорт Гумрак имени Алексея Маресьева (Волгоград)

Аэропорт Чертовицкое имени Петра I Великого (Воронеж)

Аэропорт имени Николая Рериха (Горно-Алтайск)

Аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова (Екатеринбург)

Аэропорт имени Габдуллы Тукая (Казань)

Аэропорт Храброво имени Елизаветы Петровны (Калининград)

Аэропорт Калуга имени Константина Циолковского (Калуга)

Аэропорт Пашковский имени Екатерины II Великой (Краснодар)

Аэропорт Емельяново имени Дмитрия Хворостовского (Красноярск)

Аэропорт Сокол имени Владимира Высоцкого (Магадан)

Аэропорт имени Михаила Лермонтова (Минеральные Воды)

Аэропорт Шереметьево имени Александра Пушкина (Москва)

Аэропорт Домодедово имени Михаила Ломоносова (Москва)

Аэропорт имени Николая II Романова (Мурманск)

Аэропорт Бегишево имени Николая Лемаева (Набережные Челны)

Аэропорт Стригино имени Валерия Чкалова (Нижний Новгород)

Аэропорт Толмачево имени Александра Покрышкина (Новосибирск)

Аэропорт имени Ивана Губкина (Новый Уренгой)

Аэропорт Алыкель имени Николая Урванцева (Норильск)

Аэропорт Центральный имени Дмитрия Карбышева (Омск)

Аэропорт Елизово имени Витуса Беринга (Петропавловск-Камчатский)

Аэропорт Кресты имени княгини Ольги (Псков)

Аэропорт Курумоч имени Сергея Королева (Самара)

Аэропорт имени Ивана Айвазовского (Симферополь)

Аэропорт имени Виталия Севастьянова (Сочи)

Аэропорт Шпаковское имени Александра Суворова (Ставрополь)

Аэропорт имени Фармана Салманова (Сургут)

Аэропорт имени Петра Истомина (Сыктывкар)

Аэропорт Богашево имени Николая Камова (Томск)

Аэропорт Рощино имени Дмитрия Менделеева (Тюмень)

Аэропорт имени Мустая Карима (Уфа)

Аэропорт Новый имени Геннадия Невельского (Хабаровск)

Аэропорт имени Андрияна Николаева (Чебоксары)

Аэропорт Баландино имени Игоря Курчатова (Челябинск)

Аэропорт Хомутово имени Антона Чехова (Южно-Сахалинск)

Аэропорт имени Платона Ойунского (Якутск)

Архангельске, Нижневартовске и Санкт-Петербурге пройдет второй тур голосования, поскольку там выбрали те же имена, что и в других городах. Решения по названиям аэропорта Внуково и аэропорта Терновка (Пенза) будут приняты в ближайшие дни, говорится в сообщении на сайте конкурса.

Уважаемые читатели! Как вы относитесь к таким итогам голосования? Пишите в комментариях!