Имя для калужского аэропорта выберут из трёх вариантов

В понедельник, 12 ноября, началось голосование в рамках проекта «Великие имена России». Как мы уже рассказывали, 47 аэропортам в нашей стране присвоят имена выдающихся личностей.
Для калужского аэропорта изначально было предложено 10 имён. Однако для второго этапа организаторы оставили только три варианта:
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С 12 по 30 ноября каждый житель РФ может выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя». Голосование проводится одновременно несколькими способами: на сайте ВеликиеИмена.рф, через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», с помощью телефона «горячей линии» 8-800-707-93-17 и методом анкетирования. Сводная статистика голосования будет отражаться на главной странице сайта с ежедневным обновлением в 12 часов дня. Победители конкурса будут объявлены 5 декабря.
Чьим именем вы бы назвали калужский аэропорт?
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