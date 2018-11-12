Имя для калужского аэропорта выберут из трёх вариантов

В понедельник, 12 ноября, началось голосование в рамках проекта «Великие имена России». Как мы уже рассказывали, 47 аэропортам в нашей стране присвоят имена выдающихся личностей.

Для калужского аэропорта изначально было предложено 10 имён. Однако для второго этапа организаторы оставили только три варианта:

Беляев Павел Иванович (1925-1970). Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза. Награждён орденом Ленина, орденом Красной Звезды и медалями. Был избран почётным гражданином Калуги.



(1925-1970). Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза. Награждён орденом Ленина, орденом Красной Звезды и медалями. Был избран почётным гражданином Калуги. Жуков Георгий Константинович (1896-1974). Уроженец деревни Стрелковка Малоярославецкого уезда Калужской губернии. Советский полководец. Маршал Советского Союза. Четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа» и множества других советских и иностранных орденов и медалей.



(1896-1974). Уроженец деревни Стрелковка Малоярославецкого уезда Калужской губернии. Советский полководец. Маршал Советского Союза. Четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа» и множества других советских и иностранных орденов и медалей. Циолковский Константин Эдуардович (1857-1935). Русский и советский ученый-самоучка и изобретатель в области воздухоплавания, авиации и ракетной техники, основоположник современной космонавтики. С 1892 года и до конца жизни работал преподавателем арифметики и геометрии в Калужском уездном училище.

С 12 по 30 ноября каждый житель РФ может выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя». Голосование проводится одновременно несколькими способами: на сайте ВеликиеИмена.рф, через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», с помощью телефона «горячей линии» 8-800-707-93-17 и методом анкетирования. Сводная статистика голосования будет отражаться на главной странице сайта с ежедневным обновлением в 12 часов дня. Победители конкурса будут объявлены 5 декабря.

Чьим именем вы бы назвали калужский аэропорт? Беляев Павел Иванович Жуков Георгий Константинович Циолковский Константин Эдуардович Голосование заканчивается 26/11/2018