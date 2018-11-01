Названы 10 человек, именами которых предложили назвать калужский аэропорт

Как мы уже рассказывали, министр культуры России Владимир Мединский предложил присвоить почти 50 аэропортам в нашей стране имена выдающихся людей. Принимает участие в конкурсе и аэропорт Калуги.

Общественная палата нашей области сформировала список из 10 исторических личностей, чья судьба так или иначе связана с регионом, и чье имя может быть присвоено аэропорту:

Беляев Павел Иванович (1925-1970). Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза. Награждён орденом Ленина, орденом Красной Звезды и медалями. Был избран почётным гражданином Калуги.



(1925-1970). Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза. Награждён орденом Ленина, орденом Красной Звезды и медалями. Был избран почётным гражданином Калуги. Голубицкий Павел Михайлович (1845-1911). Русский изобретатель, родоначальник отечественной телефонии, общественный деятель. Жил и работал в Тарусе с 1876 по 1911 гг.



(1845-1911). Русский изобретатель, родоначальник отечественной телефонии, общественный деятель. Жил и работал в Тарусе с 1876 по 1911 гг. Жуков Георгий Константинович (1896-1974). Уроженец деревни Стрелковка Малоярославецкого уезда Калужской губернии. Советский полководец. Маршал Советского Союза. Четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа» и множества других советских и иностранных орденов и медалей.



(1896-1974). Уроженец деревни Стрелковка Малоярославецкого уезда Калужской губернии. Советский полководец. Маршал Советского Союза. Четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа» и множества других советских и иностранных орденов и медалей. Иван III Васильевич (1440-1505). Великий князь московский, Иван Великий. Проводил работу по укреплению и расширению принадлежавшего ему княжества: «собиранию земли русской». Иван Великий прекратил выплату Орде дани, а Стояние на Угре в 1480 г. ознаменовало окончание татаро-монгольского ига.



(1440-1505). Великий князь московский, Иван Великий. Проводил работу по укреплению и расширению принадлежавшего ему княжества: «собиранию земли русской». Иван Великий прекратил выплату Орде дани, а Стояние на Угре в 1480 г. ознаменовало окончание татаро-монгольского ига. Карпов Александр Терентьевич (1917–1944). Гвардии майор, единственный лётчик ПВО, дважды удостоенный высшей степени отличия СССР – медали «Золотая Звезда» (Герой Советского Союза). 7 мая 1990 года удостоен посмертно звания «Почетный гражданин города Калуга».



(1917–1944). Гвардии майор, единственный лётчик ПВО, дважды удостоенный высшей степени отличия СССР – медали «Золотая Звезда» (Герой Советского Союза). 7 мая 1990 года удостоен посмертно звания «Почетный гражданин города Калуга». Кречетников Михаил Никитич (1729-1793). Российский военный и государственный деятель, граф, генерал-шеф екатерининской эпохи, генерал-губернатор Малороссии, Калужского, Тульского, Рязанского, Псковского и Тверского наместничеств. Участник русско-турецкой и семилетней войн.



(1729-1793). Российский военный и государственный деятель, граф, генерал-шеф екатерининской эпохи, генерал-губернатор Малороссии, Калужского, Тульского, Рязанского, Псковского и Тверского наместничеств. Участник русско-турецкой и семилетней войн. Туликов Серафим Сергеевич (1914-2004). Советский российский композитор, пианист, уроженец Калужской области. Автор симфоний, сюит, кантат, оперетт, музыки к кинофильмам. Автор свыше 470 песен. Народный артист СССР.



(1914-2004). Советский российский композитор, пианист, уроженец Калужской области. Автор симфоний, сюит, кантат, оперетт, музыки к кинофильмам. Автор свыше 470 песен. Народный артист СССР. Чебышев Пафнутий Львович (1821-1894). Русский математик и механик, основоположник петербургской математической школы, академик Петербургской академии наук (с 1859 года) и ещё 24 академий мира. Родился в деревне Окатьево Боровского уезда Калужской губернии. Почетный гражданин Калужской области.



(1821-1894). Русский математик и механик, основоположник петербургской математической школы, академик Петербургской академии наук (с 1859 года) и ещё 24 академий мира. Родился в деревне Окатьево Боровского уезда Калужской губернии. Почетный гражданин Калужской области. Чижевский Александр Леонидович (1897-1964). Советский учёный, биофизик (основоположник гелиобиологии), философ, поэт, художник. Почётный президент I международного конгресса по биофизике (1939). Семья Чижевских жила в Калуге с 1913 по 1929 гг.



(1897-1964). Советский учёный, биофизик (основоположник гелиобиологии), философ, поэт, художник. Почётный президент I международного конгресса по биофизике (1939). Семья Чижевских жила в Калуге с 1913 по 1929 гг. Циолковский Константин Эдуардович (1857-1935). Русский и советский ученый-самоучка и изобретатель в области воздухоплавания, авиации и ракетной техники, основоположник современной космонавтики. С 1892 года и до конца жизни работал преподавателем арифметики и геометрии в Калужском уездном училище.

Следующий этап конкурса – народное голосование, которое будет проходить с 12 по 30 ноября на сайте «Великие имена России» и в формате off-line на административных центрах Калужской области. Итоги голосования подведут 5 декабря на Международном форуме добровольцев.

А чьим именем, на ваш взгляд, нужно назвать калужский аэропорт? Беляев Павел Иванович Голубицкий Павел Михайлович Жуков Георгий Константинович Иван III Васильевич Карпов Александр Терентьевич Кречетников Михаил Никитич Туликов Серафим Сергеевич Чебышев Пафнутий Львович Чижевский Александр Леонидович Циолковский Константин Эдуардович Другой вариант (напишу в комментариях) Голосование заканчивается 15/11/2018