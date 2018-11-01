Названы 10 человек, именами которых предложили назвать калужский аэропорт

Как мы уже рассказывали, министр культуры России Владимир Мединский предложил присвоить почти 50 аэропортам в нашей стране имена выдающихся людей. Принимает участие в конкурсе и аэропорт Калуги.
Общественная палата нашей области сформировала список из 10 исторических личностей, чья судьба так или иначе связана с регионом, и чье имя может быть присвоено аэропорту:
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Следующий этап конкурса – народное голосование, которое будет проходить с 12 по 30 ноября на сайте «Великие имена России» и в формате off-line на административных центрах Калужской области. Итоги голосования подведут 5 декабря на Международном форуме добровольцев.
А чьим именем, на ваш взгляд, нужно назвать калужский аэропорт?
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