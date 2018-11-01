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Названы 10 человек, именами которых предложили назвать калужский аэропорт

01.11.2018 10:48 31 2806 Дмитрий Ивьев
Названы 10 человек, именами которых предложили назвать калужский аэропорт

Как мы уже рассказывали, министр культуры России Владимир Мединский предложил присвоить почти 50 аэропортам в нашей стране имена выдающихся людей. Принимает участие в конкурсе и аэропорт Калуги.

Общественная палата нашей области сформировала список из 10 исторических личностей, чья судьба так или иначе связана с регионом, и чье имя может быть присвоено аэропорту:

  • Беляев Павел Иванович (1925-1970). Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза. Награждён орденом Ленина, орденом Красной Звезды и медалями. Был избран почётным гражданином Калуги.
     
  • Голубицкий Павел Михайлович (1845-1911). Русский изобретатель, родоначальник отечественной телефонии, общественный деятель. Жил и работал в Тарусе с 1876 по 1911 гг.
     
  • Жуков Георгий Константинович (1896-1974). Уроженец деревни Стрелковка Малоярославецкого уезда Калужской губернии. Советский полководец. Маршал Советского Союза. Четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа» и множества других советских и иностранных орденов и медалей.
     
  • Иван III Васильевич (1440-1505). Великий князь московский, Иван Великий. Проводил работу по укреплению и расширению принадлежавшего ему княжества: «собиранию земли русской». Иван Великий прекратил выплату Орде дани, а Стояние на Угре в 1480 г. ознаменовало окончание татаро-монгольского ига.
     
  • Карпов Александр Терентьевич (1917–1944). Гвардии майор, единственный лётчик ПВО, дважды удостоенный высшей степени отличия СССР – медали «Золотая Звезда» (Герой Советского Союза). 7 мая 1990 года удостоен посмертно звания «Почетный гражданин города Калуга».
     
  • Кречетников Михаил Никитич (1729-1793). Российский военный и государственный деятель, граф, генерал-шеф екатерининской эпохи, генерал-губернатор Малороссии, Калужского, Тульского, Рязанского, Псковского и Тверского наместничеств. Участник русско-турецкой и семилетней войн.
     
  • Туликов Серафим Сергеевич (1914-2004). Советский российский композитор, пианист, уроженец Калужской области. Автор симфоний, сюит, кантат, оперетт, музыки к кинофильмам. Автор свыше 470 песен. Народный артист СССР.
     
  • Чебышев Пафнутий Львович (1821-1894). Русский математик и механик, основоположник петербургской математической школы, академик Петербургской академии наук (с 1859 года) и ещё 24 академий мира. Родился в деревне Окатьево Боровского уезда Калужской губернии. Почетный гражданин Калужской области.
     
  • Чижевский Александр Леонидович (1897-1964). Советский учёный, биофизик (основоположник гелиобиологии), философ, поэт, художник. Почётный президент I международного конгресса по биофизике (1939). Семья Чижевских жила в Калуге с 1913 по 1929 гг.
     
  • Циолковский Константин Эдуардович (1857-1935). Русский и советский ученый-самоучка и изобретатель в области воздухоплавания, авиации и ракетной техники, основоположник современной космонавтики. С 1892 года и до конца жизни работал преподавателем арифметики и геометрии в Калужском уездном училище.

Следующий этап конкурса – народное голосование, которое будет проходить с 12 по 30 ноября на сайте «Великие имена России» и в формате off-line на административных центрах Калужской области. Итоги голосования подведут 5 декабря на Международном форуме добровольцев.

А чьим именем, на ваш взгляд, нужно назвать калужский аэропорт?

 Голосование заканчивается 15/11/2018


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Тэги: общество аэропорт
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