Калужскому аэропорту хотят присвоить имя Георгия Жукова

В четверг, 4 октября, в Москве прошёл круглый стол, посвященный началу масштабного проекта «Великие имена России», в рамках которого 45 аэропортам России предлагается присвоить имена выдающихся людей. Калужскую воздушную гавань, в частности, планируется назвать именем Георгия Жукова.
- Это очень хорошая идея — использовать ворота в нашу страну для пропаганды и популяризации истории и культуры России, - считает глава Минкультуры России Владимир МЕДИНСКИЙ. - Очень важно, чтобы в основу было заложено несколько принципов.
Во-первых, по его словам, было бы неправильным обсуждать имена политиков последних ста лет или вообще политиков ХХ века, потому что огромное количество споров об их значении в истории страны снизит роль проекта; во-вторых, имена должны быть известны не только внутри страны, но и узнаваемы за рубежом, потому что это решает сразу несколько задач, в том числе популяризации культуры.
Кроме того, отметил министр, важно, чтобы имена были не абстрактны, а исторически связаны с землей, на которой находится взлетно-посадочная полоса. Глава Минкультуры России также отметил, что всенародное обсуждение, «безусловно, приведет к тому, что люди будут лучше знать свою землю, свою малую родину».
Он также предложил несколько вариантов названий аэропортов для обсуждения. Так, воздушная гавань в Астрахани могла бы быть названа в честь уроженцев Астраханской губернии Хлебникова или Кустодиева, в Воронеже — Бунина, в Екатеринбурге — в честь его основателя Василия Татищева, в Калуге — Георгия Жукова, в Орле — Ивана Тургенева, в Пятигорске — Лермонтова, в Севастополе — Нахимова.
Уважаемые читатели! А в честь кого вы бы предложили назвать калужский аэропорт? Пишите в комментариях!
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