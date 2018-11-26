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Многодетный министр пожаловалась, что большие семьи ассоциируются с малоимущими

26.11.2018 15:37 8 598 Елена Французова
Многодетный министр пожаловалась, что большие семьи ассоциируются с малоимущими

В Калужской области продолжает сокращаться рождаемость. Об этом главе региона Анатолию АРТАМОНОВУ напомнили в понедельник, 26 ноября. Хоть численность многодетных семей и возросла в два раза, то количество первенцев снижается.

Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга КОРОБОВА рассказала, что в качестве основных препятствий для рождения детей калужане называют плохие жилищные условия и низкую зарплату.

Глава региона считает, что нужно популяризировать семейные ценности. Он поинтересовался у министра природных ресурсов и экологии Калужской области Варвары АНТОХИНОЙ, тяжело ли ей было решиться на третьего ребёнка и что самое важное в таком шаге.

– В первую очередь – отношение в семье, – ответила Варвара Антохина, воспитывающая троих сыновей. – Но для меня было полной неожиданностью, когда мы ждали третьего, – отношение общества к многодетным.

– Но сейчас-то оно поменялось? – спрашивает Артамонов.

– Не сильно. Непонятно, почему многодетные являются в определенном смысле изгоями. Их воспринимают как малоимущих, людей, которые недостаточно внимания уделяют своим детям.

– Наше общество не готово к семьям с большим количеством детей, - добавила Ольга Коробова.

Она напомнила, что многодетной маме с детьми невозможно вызвать такси, больших машин просто нет. В одном из парков Калуги висит табличка, запрещающая вход на территорию со своей едой. А пойти в кафе для родителей с тремя-четырьмя, а уже тем более пятью детьми, дорого.

Глава региона заявил, что он готов поддерживать родителей. При этом он напомнил, чем закончилась поддержка одиноких матерей.

– В два раза за год увеличилось количество разводов. Я мамочек не обвиняю, а куда им деваться, они воспользовались этим, - сказал Артамонов. - Плюс ко всему из Тулы, Смоленска и других мест поехали к нам рожать, чтобы зарегистрироваться у нас и получать это пособие. В конечном итоге нам это в большую, большую копеечку вылетело.

Уважаемые читатели, а как вы относитесь к семьям с большим количеством детей? Пишите в комментариях!


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Тэги: общество варвара антохина анатолий артамонов ольга коробова
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