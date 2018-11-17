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Василий выжигает Калугу

17.11.2018 21:30 1 207 Татьяна Светлова

Когда мы узнали о том, что в Доме мастеров будет проходить подобная выставка, очень удивились: неужели кто-то ещё этим занимается? Это в советские времена почти у каждого дома были лобзик, «выжигалка» и запас фанеры. Работали даже специальные кружки. И все творили! Очень увлекательное было занятие… и простое. На дощечки наносили рисунок, потом выжигали, а иногда ещё и раскрашивали картинку. Каждый уважающий себя школьник должен был оформить так разделочную доску и подарить маме.

Теперь это занятие вновь входит в моду. Василий Коняев освоил его меньше года назад. И выжигает виды Калуги. Очередь дошла уже до Гостиного двора, Каменного моста, Палат Макаровых…

— На Новый год жена Виктория подарила мне аппарат для выжигания по дереву. Самое интересное, что творчеством я не занимался даже в детстве. И выжигать до этого никогда не пробовал, хотя раньше многие этим увлекались. А жена закончила художественную школу, по профессии — дизайнер, ей всё это близко. И в некоторых нюансах она мне помогает. Сыну Фёдору — 6 лет, он тоже помогает — в заготовке материала. И выжигать я давал ему пробовать. У нас это семейное.

Запечатлеть старые дома

— Выжигание по дереву называется пирографией. В работе я использую спилы деревьев. Мне кажется, такая фактура больше передаёт красоту дерева и более стильно смотрится — получаются интерьерные вещи.

Первые работы я сделал после путешествия по Золотому кольцу. Мы с семьёй во время отпуска путешествуем по России. Бывает, и по выходным выбираемся куда-нибудь. Недавно были в Малоярославце, посмотрели старинную усадьбу. Нам интересна история. А уж историю своего края должен знать каждый. Из поездок привозим много фоток, их я и использовал в качестве основы. Сначала была идея выжигать места, в которых мы побывали. Но потом Калуга вышла на первый план, тем более что скоро мы будем отмечать её 650-летие. И выставка в Доме мастеров посвящена в первую очередь нашему городу, его достопримечательностям. Хочется запечатлеть все дома, относящиеся к нашему культурному наследию. К сожалению, некоторых домов и церквей уже нет, они остались лишь на фото. А многие находятся в плачевном состоянии.

В нашем городе это проблема. В Ивановской области, например, старинные дома выглядят более эстетично.

От дуба — к берёзе

— Спилы я заготавливаю сам. Процесс этот очень трудоёмкий. Первые работы пробовал делать на дубе. Но он капризный, в процессе сушки трескается. Потом взял берёзу и остановился на ней. По-моему, это самый красивый и прочный материал. Кроме того, у дуба тёмная фактура, изображение выглядит как при плохой погоде. Берёза — более светлая. Конечно, сегодня материал можно закупить и в Интернете. Но его придётся ждать. А ещё, когда ты сам заготавливаешь спил, уже начинается процесс творчества.

Есть и панорамные картины: если за рубежом всё компактно размещено, то у нас — огромные просторы. Я делаю это на фанере.

Дома висят на стене

— Самые сложные работы — те, где много деталей. Дольше всего возился с изображением памятника в честь 600-летия Калуги. 4 раза «шарик» переделывал: нужно было передать объём. Это сложно, тем более — мне, начинающему. Но ничего… Тут и Виктория подключилась, помогла мне.

Такие изображения на спилах в интерьере смотрятся лучше, если их повесить на стену. Часть висит у меня дома, часть подарил тёще, друзьям. Проблем с подарками у меня теперь не бывает.

Памятник в честь 600-летия Калуги.

Каменный мост.

Палаты Макаровых.

Гостиный двор.

Эта статья была опубликована в №46 газеты «Калужский перекрёсток» от 14.11.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.


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Тэги: общество
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