Собаку, на которую калужане собирали деньги, успешно прооперировали

Днём в четверг, 15 ноября, в одной из московских ветклиник успешно прооперировали собаку Марту. Как мы уже рассказывали, животное, не раз помогавшее искать пропавших людей отряду «Лиза Алерт Калуга», на днях попало под машину.

Хозяин Марты, Михаил Веревченко, вечером 13 ноября в социальной сети «ВКонтакте» объявил о сборе средств на операцию. После этой публикации и новости на нашем сайте калужане менее чем за сутки перечислили Михаилу около 150 тысяч рублей.

- После операции собака остается в клинике, пока на неопределенный срок, на реабилитацию, - рассказал Михаил. - Сутки нахождения в стационаре, с учетом препаратов и прочего, обходятся примерно в 6 тысяч рублей. Как только всё это закончится, я постараюсь подвести полный свод поступлений и затрат. Надеюсь, этих денег хватит на восстановление. Пока сбор остановлен. Но, возможно, может понадобиться ещё помощь. Надеюсь, что нет. Спасибо огромное всем, кто помогает финансово и организационно.

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