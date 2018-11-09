Калужанка выиграла престижный фотоконкурс

Калужский фотограф Алена КОЧЕТКОВА стала обладателем Гран-при международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованного информационным агентством «Россия сегодня». Победу ей принес цикл снимков «Как я болела» - документальный отчет о драматичной борьбе с раком. Ранее эти фотографии мы уже публиковали на нашем сайте.
- Для меня это сложная и очень личная история, которую, несмотря на это, я бы хотела рассказать как можно большему количеству людей, – рассказала Алена. – Сочувствие и сопереживание пробуждает в нас любовь к ближним, которой всегда недостаточно. Одновременно это слово поддержки для тех, кто болеет и, возможно, испытывает одиночество из-за невозможности рассказать о своих ощущениях. Кроме того, для меня работа над этой серией была средством не сломаться внутренне, принять это испытание и жить, занимаясь любимым делом».
По её словам, конкурс им. Андрея Стенина — один из самых актуальных и значимых конкурсов для фотографов.
- Мне было интересно получить оценку международного жюри и посоревноваться с лучшими молодыми фотографами со всего мира, - отметила Алена Кочеткова. - Это возможность доказать себе, что я могу рассказать историю так, что это будет интересно другим.
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