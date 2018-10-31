Первые комсомольцы жили в Подзавалье

В Государственном архиве новейшей истории (ул. Кирова, 72) рассказали о первых калужских комсомольцах. Здесь открылась выставка, посвящённая 100-летию ВЛКСМ.

После революции в нашем городе начинают формироваться Союзы рабочей молодёжи, которые были связаны с главными железнодорожными мастерскими. Особенно активна молодёжь Подзавалья, что близ Лаврентьевского монастыря. Там возникает инициативная группа. Они попросят пере­именовать Подзавалье в Коммуну труда, а Лаврентьевскую рощу — в Комсомольскую. И это было принято в 1918-м году.

Сохранились воспоминания первых комсомольцев — Ольги Ча­адаевой, которая в 20 лет стала редактором газеты «Коммуна», её брата Павла и их друга Алексея Бобкова. Например, Алексей Бобков пишет: «Я жил на Хлюстинской улице, где был отпетый люд, который строил себе какие-то хибары, жил на ямах. Трудно было вырваться из этой трясины. Это было не по моей натуре. Я тянулся к свету. Дружил с ребятами семьи Чаадаевых. Благодаря их заботам стал комсомольцем».

Первые калужские комсомольцы.

В 20-е годы калужские комсомольцы переписываются с молодой коммунистической гильдией Детройта (США). Американцы отвечают, что им интересна жизнь калужан, и присылают свою газету. Интересно, что всё происходит тогда, когда дипломатических отношений между Россией и США ещё нет, они установятся только в 1933 году.

Много представлено анкет, опросных листов. Любопытно, что некоторые в графе: «Кто вы?» — ­писали: «Гражданин». А на вопрос: «Для чего вступаешь в организацию?» — отвечали: «Чтобы просвещать тёмный трудовой народ».

В 20-е годы в Калужской губернии было всего 37% грамотного населения. Возникают избы-читальни, культурно-просветительские акции, красные повозки и красные лодки. Красные повозки колесили по деревням и рассказывали о комсомоле и коммунизме. Они обязательно должны были оснащаться граммофоном — уже записаны первые речи Ленина.

Учащиеся калужских командных пехотных курсов. 1920 год.

И, конечно, велась антирелигиозная деятельность. В Подзавалье возникает организация Козикова и Марина. Марин вспоминает: «Мы заняли самое большое здание — архиерейские покои. В кельях работали наши секции». Выходит сборник «Безбожник», ставятся сатирические пьесы, одна из них — драма «Как попы мощи изымают». Но такая антирелигиозная деятельность встречает сопротивление. Сохранилась шифрограмма 1922 года, направленная в Кремль секретарём Калужского губкома, где он докладывает об экономической забастовке рабочих в связи с изыманием церковных ценностей. На шифрограмме — подписи: «Ознакомились: Каменев, Троцкий, читали: Сталин, Молотов, копия: Ленин».

Есть документы, связанные с Великой Отечественной войной. О подпольном движении, подпольных госпиталях известно многое. Но есть и отрывок из личного дневника Тони Лапичевой и её анкета. Из Жиздринского района девушка была угнана в Германию и сожгла там свой комсомольский билет. Вернувшись, Тоня выдержала жёсткий допрос в райкоме, объясняла, в каких тяжёлых обстоятельствах оказалась. Её спасло то, что в своём дневнике она писала о ненависти к оккупантам.

Красная повозка. 1920-е годы.

Афиша 1923 года.

Фото 1970-1980 годов тоже интересны: целинная эпопея, студотряды, комсомольские вожаки… Многие узнают на них друзей, одноклассников, родственников и вспомнят свою комсомольскую молодость.

«Не расстанусь с комсомолом»

Раиса и Анатолий ФЕЩЕНКО к 100-летию ВЛКСМ подготовили фотоколлаж и рассказали о том, как всё начиналось.

— В комсомол я вступил во время учёбы в 7-м классе, это был 1945 год, — говорит Анатолий Афанасьевич. — А Рая в комсомоле — с 1946 года. Вся наша молодость связана с ним. Мы верили в комсомол, в себя. Всю жизнь я патриот социалистической страны — Советского Союза. Учился в железнодорожном техникуме, избирался комсоргом и старостой группы. Помогали ребятам с учёбой, восстанавливали разрушенные фашистами здания, ездили в колхозы на уборку урожая и участвовали в художественной самодеятельности. Интересная жизнь была тогда!

В 1949 году комсомольская организация дала мне рекомендацию для вступления в Коммунистическую партию. Но связь с комсомолом не прервалась. Был агитатором, редактором стенгазеты, работал на железной дороге и по вечерам организовывал досуг, устраивал собрания, беседы и спортивные мероприятия. Вскоре был переведён в горком партии. Курировал комсомольские организации железной дороги и строительство.

В 1955 году женился на Рае Макушкиной, коренной калужанке. Она была секретарём комсомольской организации СДВ, а потом — работником Калужского обкома ВЛКСМ. С ней вместе участвовали в разных мероприятиях. Рая часто бывала в командировках по 7–10 дней. В отдалённые села добиралась на попутках, тракторах, пешком — как получится. Вернётся — и через неделю вновь уезжает. Но после того, как у нас родились сыновья: Вова, а потом — Саша, её перевели на госслужбу. Мы вместе уже 63 года. В эти дни у нас несколько праздников. 29 октября отметили День рождения комсомола, а 4 ноября отпразднуем не только День народного единства, но и день рождения Раи.

Эта статья была опубликована в №44 газеты «Калужский перекрёсток» от 31.10.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.