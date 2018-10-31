Новый конфликт: фермеры жалуются, что их выживают с торговых точек

Герцена, 27. Торговый центр, который по старинке величают рынком. У лотков с кисломолочкой идёт бойкая торговля. Одни берут творог, другие - молоко, третьи - сметану и домашнюю брынзу. Вполне вероятно, что скоро жители центра будут лишены такой возможности. Несколько недель назад здесь прикрыли лабораторию. Торговцы уверены, что таким образом их выживают отсюда - всеми правдами и неправдами пытаются заставить перейти работать на Грабцевское шоссе.

Как оказалось, торгуют кисломолочкой в основном не предприниматели, а сами фермеры.

- У меня 5 коров. У нас в Животинках больше скотину никто не держит. Тяжело это и хлопотно, - говорит одна из торгующих Валентина ЗУЕВА. – А ведь когда-то корова была в каждом доме. Нам с мужем тоже нелегко за ними ухаживать, немолодые мы уже. Да пенсия у меня всего 8 тысяч рублей. Разве на эти деньги проживёшь? К тому же хочется помочь детям и внукам.

Торгует Валентина несколько раз в неделю. По её словам, основные покупатели – пенсионеры.

- Берут понемногу: 300 граммов творожка да литр молока. Но за полдня я практически всё успеваю продать. Ходят-то чаще всего постоянные клиенты, которые брали у меня продукты, когда я ещё под куполом стояла, - говорит женщина.

Закрытие колхозного рынка в центре города фермеры переживали тяжело. Они понимали, что редкий покупатель до их деревень доехать сможет.

Как только разговор коснулся этой темы, Валентину окружили продавцы соседних лотков и наперебой начали рассказывать о своих злоключениях:

- После того как «купол» закрыли, мы стали искать другие помещения - удобные и в центре города.

- Для нас важна шаговая доступность, чтобы люди в обед могли к нам забежать.

- На протяжении полутора лет, что мы здесь работаем, ходят слухи о нашем закрытии. Клиенты каждый раз спрашивают: «Когда переезжаете?»

- Мы как бельмо на глазу. Нас регулярно пытаются закрыть, направляют всевозможные комиссии, чтобы то проверили, это посмотрели. А поскольку у нас здесь чистота и порядок, то решили прикрыть нашу лабораторию!

Администрация торговой точки полгода назад открыла лабораторию. Годовой контракт на обслуживание заключили с комитетом ветеринарии.

Но в октябре контракт с ТЦ в одностороннем порядке был расторгнут.

- Узнали мы об этом сначала от наших коллег с рынка на Грабцевском шоссе. Они рассказали, что к ним приезжали городские и областные чиновники во главе с губернатором Анатолием Артамоновым. Им было сказано, что лабораторию на Герцена закрывают - мол, скоро все частники переедут торговать на Центральный рынок, - говорит предприниматель Олеся ГРИНЕЦ.

- А потом к нам явился мужчина, представился заместителем директора Центрального рынка, улыбаясь, сказал, что мы торгуем здесь незаконно, и предложил переехать на новый рынок. Почему незаконно? У меня все документы есть, - возмущается Валентина ЗУЕВА.

- Тем, кто торгует мясом, рыбой и овощами, лаборатория не нужна, - объясняет Олеся Гринец.- Мы работаем через программу «Меркурий», она позволяет отслеживать качество продукции. А вот молочку нужно проверять каждый день.

- Без ежедневных лабораторных анализов я фермеров торговать не пускаю, - говорит администратор ТЦ Оксана СИМОНОВИЧ.

Администратору ТЦ в личной беседе пояснили, что лабораторию закрыли из-за торгующих на улице бабушек. Симонович признаётся, что устала предлагать пожилым женщинам бесплатные, оборудованные места у ТЦ. Мол, они напрочь от таких предложений отказываются. А разгонять торговцев она не имеет права, ведь стоят они на городской территории, а не на частной земле.

- Только-только у нас работа наладилась, и опять начинается какой-то кошмар. Каждый день мы ездим в лабораторию на Кирпичный Завод, 15, делаем анализы. Через весь город приходится добираться. В такую даль! У меня хозяйство большое, для торговли еле время нахожу. Над нами просто издеваются! – считает Валентина Зуева. – Чем им помешала наша лаборатория?

- Мы спрашиваем у клиентов: «Если мы переедем на Грабцевское шоссе, вы к нам придёте?» Они говорят: «Нет!», - добавляют другие фермеры.

- Власти вынуждают нас торговать молочкой на улице. Постоянные клиенты у нас и там купят!

- Если я сегодня не реализую творог и молоко, завтра не реализую - всё испортится! Как тогда мне жить? – добавляет пожилая женщина.

- Мы не против того рынка. Работает? Процветает? Замечательно! Мы - за здоровую конкуренцию. Пусть покупатели приобретают товар там, где им удобно. Когда закрывался «купол», власти обещали, что в каждом микрорайоне будут свои рынки. А что получается на деле? Депутаты выделили почти 100 миллионов рублей на строительство развязки у нового городского рынка, а у нас лабораторию закрывают. Почему ту торговую точку так активно поддерживают? Это ведь частный рынок. А на него направляют деньги из бюджета, - негодуют предприниматели.

- Девочки работают хорошо, вся продукция свежая. Уже не знают к чему привязаться. На протяжении многих лет я у них всё покупаю, - говорит пенсионерка Раиса ВЕСНИНА. – Зачем старый рынок убрали? Что хотят, то и воротят. Мнение людей никого не интересует.

- Я всю жизнь живу в центре города, всегда здесь был рынок. А потом обидели калужан, рынок закрыли, - говорит Надежда Григорьевна. – Это коррупция, всё делают деньги. Вы знаете, я сейчас купила творог и молоко у женщины, маму которой я знала. Раньше я у её мамы эти продукты брала.

Почему закрыли лабораторию, рассказал главный государственный ветеринарный инспектор Калужской области Сергей СОКОЛОВСКИЙ:

- Во-первых, не должно быть уличной торговли у ТЦ. Всё, что внутри ТЦ, лаборатория обслуживает, снаружи, на улице Герцена, – нет. А там торгуют и молоком, и яйцами, и грибами. Они должны подлежать ветеринарной экспертизе. Но лаборатория никакого отношения к этому не имеет. А калужане думают, что и уличная торговля контролируется. Что случится - будут показывать пальцем на нашу службу. Мы неоднократно по этому поводу обращались и к руководству города, и в УМВД, и к администрации этого ТЦ. Это несанкционированная, никем не контролируемая торговля. Никому дела нет. Во-вторых, отсутствует законодательная база по размещению лаборатории в ТЦ - только по колхозным рынкам. Всё это подтолкнуло к расторжению договора.

К слову, уличные торговцы стоят не только на Герцена, но и на Рылеева, и на Плеханова. Но, насколько нам известно, на деятельность окрестных магазинов это никак не сказалось.

Как мы рассказывали, во вторник, 30 октября, городские власти заявили, что с несанкционированной уличной торговлей будут бороться «летучие» отряды.

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