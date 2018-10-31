«Отравитесь к чёртовой матери»: калужанам советуют не покупать товары с рук

На днях в социальных сетях появилась информация о том, что на улицах Калуги торгуют фальшивой красной икрой. Эту тему обсудили во вторник, 30 октября, в горуправе.
Как пояснил начальник Управления экономики и имущественных отношений Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ, поддельной икрой торговали туляки.
- Ситуация взята на особый контроль, - подчеркнул он.
- Всё, что касается несанкционированных мест торговли, работа должна вестись нон-стоп! – считает городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. - Особенно, когда у нас выходные дни. Есть ещё эти точки по городу, особенно их много в центре. А то, что касается конкретно этого случая, через пару месяцев Новый год наступает, цена низкая, люди покупают. Тут можно только обратиться и призвать калужан ни в коей мере вот на эту удочку не поддаваться. Дешевый сыр - он только в мышеловке. Отравитесь к чёртовой матери, не дай Бог. Потом будут неприятности. Поэтому лучше, во-первых, это не покупать, во-вторых, соответствующие службы горуправы о таких местах информировать.
- Каждые выходные сотрудники управления выходят на улицы города, мониторят эту ситуацию, создали «летучие» группы, в усиленном режиме они мониторят улицы, - добавил Архангельский.
О местах несанкционированной уличной торговли можно сообщать по телефонам: 71-49- 59, 71-49-63.
Уважаемые читатели! А вы покупаете что-нибудь на улице с рук? Расскажите в комментариях!
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