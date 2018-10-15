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Главная > Новости > Общество

Лизинг идёт в рост по всем параметрам

15.10.2018 09:00 5 447
Лизинг идёт в рост по всем параметрам

«Сименс Финанс» улучшает условия финансирования

В сезон деловой активности «Сименс Финанс» снижает авансы и увеличивает объёмы финансирования. Новые условия помогут с минимальным первоначальным взносом получить инвестицию в максимальном объёме, чтобы приобрести оборудование, транспорт и технику до Нового года.

Для постоянных клиентов с отличной историей сотрудничества с «Сименс Финанс» авансы по лизингу спецтехники снижены в 2 раза. Если в проекте используются решения и компоненты «Сименс», компания готова предлагать беспрецедентный аванс в 5%. При этом по сделкам модернизации оборудования компонентами «Сименс» объёмы финансирования увеличены до 15 млн руб.

По данным RAEX, «Сименс Финанс» занимает 1 место в РФ по финансированию оборудования для пищевой промышленности, машиностроения и металлургии, упаковки, энергетики и полиграфии, входит в тройку лидеров по спецтехнике и медицинскому оборудованию. Этим отраслям «Сименс Финанс» тоже предлагает новые условия в рамках линейки «быстрых» решений: до 50 млн. рублей за 3 дня с авансом от 10%.

Для выбора подходящих вам условий достаточно оставить заявку на сайте, позвонить по телефону 8 800 2000 180 (звонок бесплатный по РФ) или обратиться в ближайшее из 24 представительств «Сименс Финанс».

Представительство ЛК «Сименс Финанс» в Москве:

  • ул. Большая Татарская, д.9
  • Тел.: (495) 737-44-57

Для иногородних компаний работает бесплатная справочная: 8-800-2000-180

 

ООО ЛК «Сименс Финанс» – лизинговая компания с иностранными инвестициями, предоставляющая эффективные решения для приобретения оборудования, транспорта и техники различных производителей, а также оборудования «Сименс» и комплектующих «Сименс» для модернизации и дигитализации промышленности. Работая по международным стандартам лизинговых услуг, компания финансирует малый и средний бизнес и крупные предприятия различных отраслей экономики. Сегодня ЛК «Сименс Финанс» входит в ТОП-10 лизингодателей России, её региональная сеть включает 24 офиса, а количество реализованных с 1999 года проектов превышает 30 000. При этом к 01.01.2018 портфель ЛК «Сименс Финанс» составляет 45,5 млрд руб, объем нового бизнеса за 12 мес. 2017 (по методике Leaseurope) – 33,6 млрд руб., сумма новых договоров лизинга за этот же период – 51,8 млрд руб. Подробная информация: www.siemens.ru/finance    

«Сименс АГ» (Берлин и Мюнхен) – ведущий мировой технологический концерн, который на протяжении более 170 лет олицетворяет собой высочайший уровень инжиниринга, инноваций, качества, надежности и проявляет глобальный подход к бизнесу. Компания ведет свою деятельность в более чем 200 странах и специализируется в таких областях, как электрификация, автоматизация и дигитализация. «Сименс» – один из крупнейших в мире поставщиков энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Предприятие является одним из ведущих производителей парогазовых установок для эффективного производства энергии, поставщиком решений для ее передачи, пионером в области инфраструктурных решений, технологий автоматизации и программного обеспечения для промышленности. Компания является крупным производителем медицинского оборудования для визуализации (компьютерных и магнитно-резонансных томографов) и лабораторной диагностики. В 2017 финансовом году, завершившемся 30 сентября, оборот концерна составил 83,0 млрд. евро, а чистая прибыль – 6,2 млрд. евро. На конец сентября 2017 года в «Сименс» работали 372 тысячи сотрудников по всему миру. Более подробная информация: www.siemens.com и www.twitter.com/siemens_press

ООО «Сименс» является головной компанией «Сименс» в России, Беларуси и Центральной Азии. В этих странах концерн работает по всем традиционным направлениям своей деятельности, присутствует более чем в 40 городах и является одним из ведущих поставщиков продукции, услуг и комплексных решений для модернизации ключевых отраслей экономики и инфраструктуры. ООО «Сименс» насчитывает около 2900 сотрудников. Оборот в 2017 финансовом году (по состоянию на 30 сентября) составил 1,1 млрд. евро. www.siemens.ru


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