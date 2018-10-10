Опасные игры: подростки залезают на крышу «купола»

Недавно в соцсетях опубликовали видео, на котором запечатлено, как подростки залезают на крышу «купола». Мы поинтересовались у городских властей, охраняется ли как-то бывшая торговая площадь.
- В целях осмотра и сохранности муниципального имущества утвержден график регулярных выездов сотрудников управления экономики и имущественных отношений Калуги на здание бывшего рынка. Осмотр осуществляется 2 раза в неделю - по понедельникам и пятницам, - сообщили нам 9 октября в пресс-службе городской управы. - В случае выявления признаков проникновения посторонних лиц на объекте или нарушения целостности конструкций, в кратчайшие сроки принимаются меры по предотвращению свободного доступа посторонних лиц.
Также, по словам пресс-службы, городские власти неоднократно обращались в полицию с просьбой приблизить маршруты патрулирования сотрудников ППС и ДПС к «куполу».
Напомним, что на заброшенное задние бывшего рынка претендует несколько инвесторов.
Уважаемые читатели! С момента закрытия рынка прошло уже полтора года. Поменялось ли как-то ваше отношение к этим событиям?
Видео: Дмитрий Мартышенко.
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