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На «купол» рынка претендуют два с половиной инвестора

08.10.2018 17:10 3 2043 Оксана КОЛОСОВА
На «купол» рынка претендуют два с половиной инвестора

В так называемом переговорном портфеле Управления экономики и имущественных отношений Калуги сейчас находится порядка 10 крупных инвестиционных проектов и около 20 – поменьше. Об этом сообщил на планёрке в горуправе в понедельник, 8 октября, руководитель управления Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ.

Четыре больших проекта городские власти рассчитывают реализовать с использованием механизма государственно-частного партнёрства. Речь идёт о строительстве и реконструкции двух котельных, реконструкции Синих мостов, строительстве городской поликлиники на Правобережье, а также о реконструкции «купола» бывшего колхозного рынка.        

- По поводу Синих мостов проведена установочная встреча с потенциальными инвесторами, которые достаточно глубоко проработали вопрос, - сообщил Александр Архангельский. – Есть два варианта. Один – с многомиллиардными вложениями, другой – более реалистичный с точки зрения первого этапа. Сейчас мы находимся в процессе переговоров и заключения концессионного соглашения на конкретных условиях. Процесс сложный, долгий, нужно учесть интересы и инвестора, и города, прописать всевозможные мнения.

Что касается «купола» рынка, то сейчас им интересуются, по выражению начальника Управления экономики и имущественных отношений, «два с половиной инвестора». Один из проектов, как мы рассказывали, предполагает строительство крупного банно-оздоровительного комплекса. Второй проект подразумевает реконструкцию здания под большой детский спортивно-оздоровительный центр.

- Оба проекта глубоко проработаны и с точки зрения технологической, и с точки зрения финансовой составляющей, - рассказал Архангельский. – Инвесторы понимают, когда произойдёт возврат инвестиций, где будет денежный поток. Одна компания вышла с частной инвестиционной инициативой.

Что касается «половинчатого» проекта, то о нём Александр Архангельский упомянул лишь вскользь:

- На наш взгляд, он… не то, что неправильный, а ещё не совсем готов, не проработан глубоко, чтобы его презентовать.

Начальник управления добавил, что городские власти окончательно определятся с проектом уже совсем скоро:

- Работа идёт. Думаю, в ближайшие несколько месяцев мы выйдем на финишную прямую и начнём строительство.

Добавим, публичная презентация проекта «Калужские термы», который вызвал большой резонанс у городской общественности, состоится на следующей неделе, предположительно 17 октября (время проведения пока неизвестно). Презентация пройдёт на площадке «Точка кипения – Калуга». Принять в ней участие смогут все желающие.

Уважаемые читатели! А во что, на ваш взгляд, кроме рынка, можно превратить купол? Пишите в комментариях!


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Тэги: общество
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