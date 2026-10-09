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Работники автозавода в Калуге пострадали от ночной атаки БПЛА

09.10, 19:19
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Продолжают поступать подробности атаки ВСУ на Калужскую область в ночь на пятницу, 9 октября.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу завода АГР, работа предприятия была временно приостановлена из-за последствий налета беспилотников. Среди пострадавших есть и их сотрудники.

- В результате отражения атаки на инфраструктуру Калужского региона на территорию автомобильного завода упали обломки БПЛА, - цитирует агентство комментарий пресс-службы холдинга.

По последней на данный момент информации, всего пострадали девять человек, пятеро попали в больницу, один из них готовился к выписке.

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