В Калужской области 9 человек пострадали при атаке БПЛА

Пять из них госпитализированы. Их состояние стабильно, сообщил губернатор Владислав Шапша утром 9 октября.

Атака беспилотников произошла в ночь на пятницу.

Власти заявили, что силы ПВО сбили 26 БПЛА над территориями Малоярославецкого, Перемышльского, Ферзиковского округов и Калуги.

По словам Шапши, повреждены частные дома.

Помощь пострадавшим оказывает прокуратура региона. Прокурор области Константин Жиляков выехал на место происшествия.

Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи прокуратура открыла горячую линию: 8 (910) 520-31-09.

Напомним, что не только СМИ, но и всем в Калужской области, кроме уполномоченных лиц и ведомств, законом запрещено разглашать данные о последствиях атак.

Поэтому если вы стали свидетелями разрушений, обладаете фото, видеоматериалами и прочими сведениями, публиковать их на всеобщее обозрение ни в коем случае нельзя.

Эти данные, даже кажущиеся вам незначительными, могут сильно помочь противнику скорректировать маршруты и направления дальнейших атак.