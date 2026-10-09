В Калужской области 9 человек пострадали при атаке БПЛА
В Калужской области 9 человек пострадали при атаке БПЛА
Пять из них госпитализированы. Их состояние стабильно, сообщил губернатор Владислав Шапша утром 9 октября.
Атака беспилотников произошла в ночь на пятницу.
Власти заявили, что силы ПВО сбили 26 БПЛА над территориями Малоярославецкого, Перемышльского, Ферзиковского округов и Калуги.
По словам Шапши, повреждены частные дома.
Помощь пострадавшим оказывает прокуратура региона. Прокурор области Константин Жиляков выехал на место происшествия.
Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи прокуратура открыла горячую линию: 8 (910) 520-31-09.
Напомним, что не только СМИ, но и всем в Калужской области, кроме уполномоченных лиц и ведомств, законом запрещено разглашать данные о последствиях атак.
Поэтому если вы стали свидетелями разрушений, обладаете фото, видеоматериалами и прочими сведениями, публиковать их на всеобщее обозрение ни в коем случае нельзя.
Эти данные, даже кажущиеся вам незначительными, могут сильно помочь противнику скорректировать маршруты и направления дальнейших атак.
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