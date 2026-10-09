Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области 9 человек пострадали при атаке БПЛА
Новость дня Происшествия

В Калужской области 9 человек пострадали при атаке БПЛА

Дмитрий Ивьев
09.10, 08:16
3 6233
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Калужской области 9 человек пострадали при атаке БПЛА

Пять из них госпитализированы. Их состояние стабильно, сообщил губернатор Владислав Шапша утром 9 октября.

Атака беспилотников произошла в ночь на пятницу.

Власти заявили, что силы ПВО сбили 26 БПЛА над территориями Малоярославецкого, Перемышльского, Ферзиковского округов и Калуги.

По словам Шапши, повреждены частные дома.

Помощь пострадавшим оказывает прокуратура региона. Прокурор области Константин Жиляков выехал на место происшествия.

Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи прокуратура открыла горячую линию: 8 (910) 520-31-09.

Напомним, что не только СМИ, но и всем в Калужской области, кроме уполномоченных лиц и ведомств, законом запрещено разглашать данные о последствиях атак.

Поэтому если вы стали свидетелями разрушений, обладаете фото, видеоматериалами и прочими сведениями, публиковать их на всеобщее обозрение ни в коем случае нельзя.

Эти данные, даже кажущиеся вам незначительными, могут сильно помочь противнику скорректировать маршруты и направления дальнейших атак.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
бпла
Лента настроения
43 оценили
7%
5%
0%
9%
2%
77%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 3 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Imp0T3VnNk5jc3dVUWhMcndDc2RRMFE9PSIsInZhbHVlIjoiZWsxb2tDZzYrL1M0dXVuNDZPZmxsWEx1LzhLUVcwSEFodXc0eE9Tc3NwOWduQ2tFU2dUUFFzTnEra01WNkk3MEd1MDdUbzNkQUVaUHl1cjVKdmZMajVzdEJYalJmMUFvZHpHQ1Q5MEYwVkdtWCtCenVlTzZQamUzalh4cGt5MkdZOVd4ckJZVGUyU0l3bXpoTnVNd0lFeDhoNGtkQ0NmV2VqaTArUExaclkwSE1kL0gwdGM3dm11RjVYNHFaNmZKeEg3Uy9XQWxhSXFidG9vamkyQXFZY1g1ZytsZ0VWUVMyTWVVcnM1dlE3QWNJNTZtY0ptS1dIUzJmc3pwMEJZWDE2cEFtcFV4ZUczaWk4ZU5BdXBZdnJBMGc3L0lscVVQaXhTTHoxMUwrZkdzUUNqMWxrZ2JEV2NOaldPWWxjcnd0NFlqaUQrNmxSVHp2TENQeThEZG8vU0pzUnZITFlOcENwOEF2WFY3OFI0a25ia1AwbFhzT09EdUFCTkRkQ2RXZjFlYVdOWVkyMkxuTzFtNXFidUk1c01NMW40cmRBZlZjc05PcDg5TUpRbzZta2dZU1VUbHZWMGdxZW9SZ3djcyIsIm1hYyI6IjhiNzA3NTJlNjUxZjcwODBiNDE0MTI4ZmRlNGM4ZGM5NTU2NDhiYjAwMDlhNDlmYzNmYWY5YzczYWM2ZTVkM2EiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlVkR2lQTE10VkZHaWdPaDhuaWhwckE9PSIsInZhbHVlIjoiSDlQYm0rUjlETU9QdlJFZUtWd2tFbldWU204eUdtSkVNY1ZFQ2FxT05xeCthcUxmTFVyNGNmU0s4K3I3MUg3TytvVzc4RzIxMXAzMGp1ZVRQVGxZUmdlSktIYk5SNGhmaWcxU3p6RUF0TU8ybUNTU2pucFpObGJtNXJKRHVYS1NJcFBtK25yMmtBNDk3TEthUW1MVzUzYTVDT21HVVVFN2VSWW9QTjBDTHorVkxWbktKWjdnZFVaZ0lCN0VRMnp2UW1tK2RPb3lmejQxMkZwSmlGT0hDVURLa2RHUnFkRjNZbllzNjFvajdNNWt6MUxXNmw4RkMxRm4xWjZ2SDdzMWNnSE9LcndBdG5Ody9WSm1acm9pSUFNWjVDNk9HTzhpWG9ZMjQ4WldOUEFDWkhsZlo2RTJ1SUtzTUwvZGtnZnhNSThYMElIVVZwNHFhTVhlSVZrMTkyckxsNnFXN3ErSHJpQUNLaThQRlN0RGxZZ05sczQvSzJBcG1uZTNPcEZac2ZaSDJTTHFMU1BFNnpiUjNWaXFEWUpRRllhSlZES0FsSTlsdlRvS0N3WWhhOGlGd0xFQ0liaHVYUFowRUVsRjZTS2F6bjJxNEtEODVocllkUXVqdlNqUWpnMktORVIwS3V0eE1xMjZRNmx2VmlkRS9SMUhoR2krd3k1TFJ3RmpZV0pNOHRkRS9XaEZpekxQVUhYNmpnWXI0eG8xQ2prN2ZiQXdpNk1HTVdPQnJPN0V5RFhBTDVSU2NsdHd1VWIrQXhKSTlrbDBncTltcHVreElnRmFoL1Q5NTZuc2NtZmZHMzB2NFYvUkd3V2U4ZmlSMnJBQ0krOGFYU3dza2JmRyIsIm1hYyI6ImVkMDcyMzM5Njg1Y2ZmNGJiNWVhOTUwZDQ2MTdhYzAzOGQ0MWZmZTQ5YWE5OGMzMjc0MjIyYTk1M2JmMTc4NjgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+