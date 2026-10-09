Пострадавший от беспилотников калужанин готовится к выписке, четверо на лечении
Как мы уже писали, в ночь на 9 октября, ВСУ атаковали Калугу беспилотниками. В результате атаки 9 человек получили ранения.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил подробности об их нынешнем состоянии.
На данный момент в медучреждениях остаются пятеро мужчин.
- Состояние пациентов стабильное, - говорит Шапша. - Один мужчина готовится к выписке.
Остальным врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова постоянно докладывает о динамике, сообщил губернатор.
Также в результате налета пострадал крупный дата-центр Яндекса, строительство которого в этом году завершилось в технопарке Грабцево.
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