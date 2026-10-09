Дата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал из-за атаки беспилотников
Из-за удара БПЛА повреждена часть инфраструктуры дата-центра «Яндекса» в Калуге, сообщили в компании изданию РБК. Несколько модулей полностью выведены из строя, поэтому некоторые сервисы могут работать с перебоями.
Сейчас «Яндекс» оценивает масштаб ущерба. В компании подчеркнули, что пострадавших нет, а безопасность сотрудников остаётся главным приоритетом.
Накануне из-за атаки БПЛА случился пожар в дата-центре «Яндекса» в Сасово Рязанской области.
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