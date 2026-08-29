Что первые лица Калуги и области пожелали калужанам на День города

VIP-поздравления с Днем рождения любимой Калуги.

В субботу, 29 августа, Калуга отмечает свое 655-летие.

Полную афишу праздника вы можете посмотреть на нашем сайте по ссылке: Афиша, а с новостями о Дне города в спецразделе День города. Там в течение дня будут появляться новости с праздничных площадок.

А на этой странице мы по традиции публикуем поздравления от первых лиц города и области.

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий АРТАМОНОВ:

Дорогие жители и гости Калуги! От всей души поздравляю вас с 655-летием со дня образования нашего города! Калуга - город с удивительной историей и особым местом в судьбе России. Здесь переплелись богатые культурные традиции, научные открытия, промышленное развитие. Наш город по праву называют колыбелью отечественной космонавтики. Здесь жили и работали люди, чьи идеи изменили представление человечества о возможностях познания Вселенной. Калуга бережно хранит великое наследие, и при этом уверенно смотрит вперёд - продолжает развиваться, открывать новые производства, создавать современные пространства для жизни, работы и творчества. И, конечно, особая сила нашего города - в людях. В тех, кто строит новые предприятия и дома, учит детей, лечит, занимается наукой, развивается в спорте и культуре. Именно благодаря вам город растет и сохраняет свою неповторимую атмосферу. Пусть Калуга продолжает расти, развиваться и остается одним из самых прекрасных городов России! А всем калужанам - здоровья, благополучия, новых успехов и поводов гордиться своим городом.

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША:

Дорогие калужане! Древний и современный. Купеческий и индустриальный. Большой и уютный. Со своей атмосферой, энергетикой, характером. Близкий, родной, любимый. Нашей областной столице 665 лет. Она веками создавалась трудом и талантом жителей. Смелых, сильных, трудолюбивых. Спасибо всем, кто каждый день делает город лучше. Впереди много работы. Будем дальше благоустраивать, строить, ремонтировать. Чтобы каждый видел: город меняется для него. Для его семьи. Для будущих поколений. Дорогие калужане! С Днем города! Здоровья, семейного благополучия, успехов. С днём рождения, любимая Калуга!

Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ:

- Уважаемые калужане, дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с юбилейным днем рождения нашего города — Калуге исполняется 655 лет! Калуга прошла грандиозный исторический путь от пограничной крепости Великого княжества Литовского до колыбели космонавтики и одного из крупнейших научно-промышленных центров современной России. Этот юбилей — прекрасный повод вспомнить богатую историю нашего края, вдохновиться его традициями и выразить искреннюю благодарность каждому, кто ежедневно трудится ради процветания города. Сегодня Калуга живет в едином ритме со всей страной. Особые слова признательности и глубокого уважения в этот праздничный день хочется адресовать нашим волонтерам, которые развернули масштабную работу по поддержке фронта. Ваши чуткие сердца, отзывчивость и бескорыстный труд приближают нашу общую победу. Это неоценимый вклад в защиту Отечества и яркий пример истинного, деятельного патриотизма калужан. Желаю нашей любимой Калуге дальнейшего развития, процветания и мирного неба, а всем ее жителям — крепкого здоровья, семейного тепла, благополучия и новых успехов на благо родного города и нашей великой Родины!

Председатель Думы городского округа города Калуги Юрий МОИСЕЕВ:

Уважаемые калужане! От имени депутатов Думы городского округа города Калуги поздравляю вас с 655-летием нашего родного города! Мы встречаем юбилей с гордостью за славное историческое прошлое Калуги, с надеждой и уверенностью в ее счастливом завтрашнем дне. В основе всех наших успехов – плодотворный труд жителей Калуги, их активная жизненная позиция, любовь и преданность родному городу. Калужане всеми силами помогают участникам специальной военной операции, жителям новых регионов России и приграничных областей. Спасибо вам, дорогие земляки, за ваш труд и патриотизм! От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и достижений, стабильности и процветания, уверенности в своих силах и завтрашнем дне! Пусть наша милая Калуга процветает и развивается!

Министр здравоохранения Калужской области Анна ЧЕРНОВА:

Дорогие калужане! Сердечно поздравляю вас с Днем города! Сегодня Калуге исполняется 655 лет – возраст, достойный уважения и восхищения! Калуга – это не просто город, это наша история, наша культура, наше наследие, которое мы бережно храним и передаем из поколения в поколение. Несмотря на почтенный возраст, Калуга остается молодым и красивым городом, с неповторимым обликом и особой атмосферой. И в этом – ваша заслуга, дорогие жители! Ваша любовь к родному городу, ваш труд и ваша забота делают Калугу такой, какой мы её знаем и любим. От всей души желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых свершений! Пусть в ваших домах всегда царит мир и согласие, а Калуга процветает и развивается!

Глава городского округа города Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ:

Дорогие калужане! Поздравляю вас с Днем города! В этом году мы отмечаем знаменательную дату – 655‑летие Калуги! За эти века Калуга прошла большой путь: от древнего города‑крепости до современного центра науки, культуры и промышленности. И в каждом этапе ее развития – заслуга многих поколений калужан. Калуга – город с богатой историей, уникальными традициями и особым характером. С каждым годом он становится все современнее, но при этом бережно хранит свое культурное наследие, память о великих событиях и людях, прославивших наш край. Мы по праву гордимся прошлым нашего города и вместе создаем его будущее. Особые слова благодарности хочу адресовать всем калужанам, кто своим трудом, талантом и неравнодушием делает наш город лучше. Благодаря вам областная столица развивается, появляются новые общественные пространства, благоустраиваются дворы и улицы, реализуются важные социальные и культурные проекты. Ваш вклад в процветание родного города бесценен. Желаю вам благополучия, счастья и успехов во всех начинаниях! Пусть наш город радует своей красотой, уютом и гостеприимством, а каждый день приносит поводы для гордости за родной край!

Заслуженный врач РФ, главный врач ГАУЗ КО «Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника» Владимир ЦУКАНОВ: