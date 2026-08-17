Опубликована полная афиша Дня города в Калуге
В нынешнем году областная столица празднует юбилей – 655 лет со дня основания.
Праздничные мероприятия начнутся уже на этой неделе.
А основным днём торжеств станет суббота, 29 августа.
Афиша Дня города Калуги-2026
21 августа
Городской парк культуры и отдыха
- 17:00 — Городской праздник «Калуга – наш общий дом». Церемония награждения победителей городских конкурсов «Калуга в цвету» и «Калуга урожайная»
22 августа
Набережная Яченского водохранилища
- 10:00—18:00 — Выставка ретротехники «Спутник»
Городской парк культуры и отдыха
- 12:00—16:00 — Выставка «Дары сада, огорода и личного подворья – 2026»
23 августа
Городской парк культуры и отдыха
- 12:00—17:00 — Фестиваль исторической реконструкции «Живая история»
27—30 августа
Городской парк культуры и отдыха
- 12:00—22:00 — Эногастрономическая ярмарка «Калуга. Улица. Еда»
28 августа
Площадь Старый Торг
- 20:00 — Ночной велопробег
29 августа
Набережная Яченского водохранилища, сквер им. В. Н. Волкова
- 11:00 — Калужский космический марафон
30 августа
Набережная Яченского водохранилища, сквер им. В. Н. Волкова
- 09:00 — Калужский космический марафон
Свято-Троицкий кафедральный собор
- 13:00 — Хоровой собор в рамках хорового фестиваля «Музыка над Окой»
Парк Театра юного зрителя
- 16:00 — Воркаут-фестиваль «Будь сильным»
29 августа
Театральная площадь
- 11:30—16:30 — Семейный фестиваль «Калуга – дружная семья»
- 12:00 — Хоровой фестиваль «Музыка над Окой»
- 13:30 — Танцевальная зарядка от Клуба Joy Fit
- 14:00—16:30 — Фестиваль уличных театров:
- Променад-маскарад «Театр в движении»
- Театральная прогулка «Человек и пароход» Калужского театра кукол
- Цирковое интерактивное представление «Лисапед-шоу» театральной компании «ЗаУглом» (г. Москва)
- Выступление Брасс-оркестра Дмитрия Сапарина (г. Москва)
- Музыкальный интерактив уличного театра «Где встали, там и праздник» (г. Калуга)
- Уличный бал-маскарад «Его величество Павлин» (г. Москва)
- 16:30—18:00 — Технический перерыв
- 18:00 — Выступление этнического перкуссионного ансамбля «Песочный Барабан»
- 18:30 — Концерт кавер-группы «Гагарин-бенд»
Площадка у ДНТиК «Центральный», ул. Кирова, д. 31
- 12:00 — VI Всероссийский фестиваль-конкурс народных ремёсел «Хлудневское древо»
Улица Кирова, пешеходная аллея
- 12:00 — Творческая аллея «С праздником, моя Калуга!»
Площадка у памятника С. М. Кирову
- 12:00 — Интерактивное библиопространство «Всё о тебе, любимый город»
Площадка у памятника 600-летию основания г. Калуги
- 15:00 — Летний автофестиваль от дилерских центров Haval, Haval Pro, Omoda/Jaecoo
Сквер им. В. Н. Волкова, скейт-парк
- 11:00 — Фестиваль экстремальных видов спорта KOSMOS Fest
Спортивная школа олимпийского резерва по конному спорту, ул. Ипподромная, д. 6
- 12:00 — Городские соревнования по конному спорту по преодолению препятствий «Кубок главы»
21—30 августа
Улица Театральная (пешеходная часть)
- 10:00—19:00 — Праздничная ярмарка ко Дню города Калуги
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