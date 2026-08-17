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Новость дня Праздники

Опубликована полная афиша Дня города в Калуге

Дмитрий Ивьев
17.08, 16:17
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В нынешнем году областная столица празднует юбилей – 655 лет со дня основания.

Праздничные мероприятия начнутся уже на этой неделе.

А основным днём торжеств станет суббота, 29 августа.

Афиша Дня города Калуги-2026

21 августа

Городской парк культуры и отдыха

  • 17:00 — Городской праздник «Калуга – наш общий дом». Церемония награждения победителей городских конкурсов «Калуга в цвету» и «Калуга урожайная»

22 августа

Набережная Яченского водохранилища

  • 10:00—18:00 — Выставка ретротехники «Спутник»

Городской парк культуры и отдыха

  • 12:00—16:00 — Выставка «Дары сада, огорода и личного подворья – 2026»

23 августа

Городской парк культуры и отдыха

  • 12:00—17:00 — Фестиваль исторической реконструкции «Живая история»

27—30 августа

Городской парк культуры и отдыха

  • 12:00—22:00 — Эногастрономическая ярмарка «Калуга. Улица. Еда»

28 августа

Площадь Старый Торг

  • 20:00 — Ночной велопробег

29 августа

Набережная Яченского водохранилища, сквер им. В. Н. Волкова

  • 11:00 — Калужский космический марафон

30 августа

Набережная Яченского водохранилища, сквер им. В. Н. Волкова

  • 09:00 — Калужский космический марафон

Свято-Троицкий кафедральный собор

  • 13:00 — Хоровой собор в рамках хорового фестиваля «Музыка над Окой»

Парк Театра юного зрителя

  • 16:00 — Воркаут-фестиваль «Будь сильным»

29 августа

Театральная площадь

  • 11:30—16:30 — Семейный фестиваль «Калуга – дружная семья»
  • 12:00 — Хоровой фестиваль «Музыка над Окой»
  • 13:30 — Танцевальная зарядка от Клуба Joy Fit
  • 14:00—16:30 — Фестиваль уличных театров:
  • Променад-маскарад «Театр в движении»
  • Театральная прогулка «Человек и пароход» Калужского театра кукол
  • Цирковое интерактивное представление «Лисапед-шоу» театральной компании «ЗаУглом» (г. Москва)
  • Выступление Брасс-оркестра Дмитрия Сапарина (г. Москва)
  • Музыкальный интерактив уличного театра «Где встали, там и праздник» (г. Калуга)
  • Уличный бал-маскарад «Его величество Павлин» (г. Москва)
  • 16:30—18:00 — Технический перерыв
  • 18:00 — Выступление этнического перкуссионного ансамбля «Песочный Барабан»
  • 18:30 — Концерт кавер-группы «Гагарин-бенд»

Площадка у ДНТиК «Центральный», ул. Кирова, д. 31

  • 12:00 — VI Всероссийский фестиваль-конкурс народных ремёсел «Хлудневское древо»

Улица Кирова, пешеходная аллея

  • 12:00 — Творческая аллея «С праздником, моя Калуга!»

Площадка у памятника С. М. Кирову

  • 12:00 — Интерактивное библиопространство «Всё о тебе, любимый город»

Площадка у памятника 600-летию основания г. Калуги

  • 15:00 — Летний автофестиваль от дилерских центров Haval, Haval Pro, Omoda/Jaecoo

Сквер им. В. Н. Волкова, скейт-парк

  • 11:00 — Фестиваль экстремальных видов спорта KOSMOS Fest

Спортивная школа олимпийского резерва по конному спорту, ул. Ипподромная, д. 6

  • 12:00 — Городские соревнования по конному спорту по преодолению препятствий «Кубок главы»

21—30 августа

Улица Театральная (пешеходная часть)

  • 10:00—19:00 — Праздничная ярмарка ко Дню города Калуги

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