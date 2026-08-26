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Ночью 27 беспилотников сбили в 14 округах Калужской области

ПВО работало и на окраине Калуги.
26.08, 08:09
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В ночь на среду, 26 августа, в Калужской области уничтожили 27 БПЛА самолетного типа.

По предварительной информации губернатора Калужской области Владислава Шапши, пострадавших и разрушений в результате налета нет.

ПВО работало в 14-ти округах Калужской области, а именно на территории:

  • Бабынинского
  • Боровского
  • Дзержинского
  • Думиничского
  • Жуковского
  • Кировского
  • Малоярославецкого
  • Мосальского
  • Перемышльского
  • Сухиничского
  • Тарусского
  • Ульяновского
  • Ферзиковского
  • Хвастовичского

Также БПЛА сбили на окраине Калуги.

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