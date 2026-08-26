Ночью 27 беспилотников сбили в 14 округах Калужской области
ПВО работало и на окраине Калуги.
В ночь на среду, 26 августа, в Калужской области уничтожили 27 БПЛА самолетного типа.
По предварительной информации губернатора Калужской области Владислава Шапши, пострадавших и разрушений в результате налета нет.
ПВО работало в 14-ти округах Калужской области, а именно на территории:
- Бабынинского
- Боровского
- Дзержинского
- Думиничского
- Жуковского
- Кировского
- Малоярославецкого
- Мосальского
- Перемышльского
- Сухиничского
- Тарусского
- Ульяновского
- Ферзиковского
- Хвастовичского
Также БПЛА сбили на окраине Калуги.
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