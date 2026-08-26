Ночью 27 беспилотников сбили в 14 округах Калужской области

ПВО работало и на окраине Калуги.

В ночь на среду, 26 августа, в Калужской области уничтожили 27 БПЛА самолетного типа.

По предварительной информации губернатора Калужской области Владислава Шапши, пострадавших и разрушений в результате налета нет.

ПВО работало в 14-ти округах Калужской области, а именно на территории:

Бабынинского

Боровского

Дзержинского

Думиничского

Жуковского

Кировского

Малоярославецкого

Мосальского

Перемышльского

Сухиничского

Тарусского

Ульяновского

Ферзиковского

Хвастовичского

Также БПЛА сбили на окраине Калуги.