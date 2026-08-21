Интеллектуальная игра «Улицы Калуги» прошла в честь Дня города

Медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» в очередной раз собрал команды предприятий посоревноваться в знаниях истории любимого города.

В четверг, 20 августа, в Калуге состоялась интеллектуальная игра на приз медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга».

Как и в прошлом году, интеллектуальное состязание было приурочено ко Дню города. Его в этом году мы отметим в следующие выходные, 29 августа.

Подробную афишу праздника мы публиковали ранее.

В этот раз в игре на знание Калуги приняли участие команды пяти предприятий любимого города:

ООО «НПП «35-й Механический завод»

АО «НПП «Калужский приборостроительный завод «Тайфун»

Филиал СПАО «Ингосстрах» в Калужской области

ТРЦ «Торговый квартал»

Строительная компания «Дом Мечты»

Команды ответили на 20 вопросов на тему «Улицы Калуги», выясняя, кто из них лучше знает историю любимого города.

В итоге победителем стала команда завода «Тайфун», которая сумела ответить на наибольшее количество вопросов.

Подробнее о том, как прошла игра, читайте на нашем сайте позже.