Полицейские Калужской области выявили сильнейших в служебном двоеборье
Мероприятие состоялось в рамках спартакиады регионального управления. Участники из 10 команд соревновались в стрельбе и беге на дистанции 1000 и 3000 метров.
Торжественное открытие провели представители руководства УРЛС УМВД. Они пожелали участникам удачи и подчеркнули, что такие мероприятия помогают поддерживать высокий уровень физической и огневой подготовки сотрудников.
По итогам соревнований первое место в командном зачёте занял аппарат УМВД России по Калужской области. Вторыми стали полицейские из МОМВД России «Козельский». Бронза у команды МОМВД России «Людиновский». Призёров наградили кубками и дипломами.
Также определили победителей в личном зачёте среди мужчин и женщин в разных возрастных группах. Им вручили медали, дипломы и ценные подарки.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!