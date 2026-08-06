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Общество

Полицейские Калужской области выявили сильнейших в служебном двоеборье

В Калуге прошли лично-командные соревнования по служебному двоеборью среди сотрудников УМВД.
Сергей ПЕТРОВ
06.08, 08:10
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Фото: УМВД России по Калужской области.
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Мероприятие состоялось в рамках спартакиады регионального управления. Участники из 10 команд соревновались в стрельбе и беге на дистанции 1000 и 3000 метров.

Торжественное открытие провели представители руководства УРЛС УМВД. Они пожелали участникам удачи и подчеркнули, что такие мероприятия помогают поддерживать высокий уровень физической и огневой подготовки сотрудников.

По итогам соревнований первое место в командном зачёте занял аппарат УМВД России по Калужской области. Вторыми стали полицейские из МОМВД России «Козельский». Бронза у команды МОМВД России «Людиновский». Призёров наградили кубками и дипломами.

Также определили победителей в личном зачёте среди мужчин и женщин в разных возрастных группах. Им вручили медали, дипломы и ценные подарки.

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