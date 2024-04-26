Закредитованность населения. Как не попасть в финансовую яму из-за кредита

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Комментарии от специалиста, Управляющего филиалом АКБ « ФОРА-БАНК» (АО) в г. Калуга Агеева Вячеслава Павловича:
По данным Центрального Банка России из года в год банки ставят новые рекорды по кредитованию физических лиц. Даже повышение ключевой ставки только на короткий промежуток снижает объёмы кредитования, а дальше все быстро приспосабливаются.
Сегодня нас со всех сторон окружают призывы покупать, приобретать прямо сейчас. Возможность получить вещь или услугу прямо сейчас, а не бесконечно копить «на мечту» стали проникать в сознание широких масс. Доступность кредитов и постоянные звонки и сообщения от банков с предложением оформить кредит «здесь и сейчас» и всего «в один клик» приводят к тому, что люди стали бездумно использовать кредитные средства. Всё это приводит к тому, что кредитная нагрузка населения растет гораздо быстрее реальных доходов. Ситуаций, когда заемщики не справляются со своей финансовой нагрузкой, также становится всё больше и больше.
В таких ситуациях есть несколько советов:
Но если Вы уже попали в такую ситуацию, когда поняли, что уже становится очень тяжело тянуть такую финансовую нагрузку, то в таком случае можно порекомендовать Вам рассмотреть рефинансировать свои кредиты.
Для этого Вы можете обратиться в банк, где у Вас уже есть кредит или в другое финансовое учреждение. Есть много различных вариантов рефинансирования.
Главное заключается в том, что Вы получаете новый кредит с более длительным сроком для закрытия текущих обязательств, а также это автоматически снизит ежемесячную нагрузку по платежу. При этом вы можете рефинансировать, как один свой кредит, так и несколько.
Иногда у клиентов возникают еще более сложные ситуации, когда они допустили просрочки по своим кредитным обязательствам, из-за этого банки отказывают в рефинансировании задолженности. Поэтому:
Но если Вы всё равно столкнулись с проблемой невозможности оплаты ежемесячных платежей и рефинансирование кредитов Вам уже не одобряют, то выход всё равно есть. Обратитесь в банк, где вы оплачиваете кредит и напишите заявление на реструктуризацию задолженности, попросите отсрочку по оплате долга. Не дожидайтесь, пока банк начнет начислять штрафы и пени, это еще больше увеличит суммы выплат по текущим кредитам.
Если вдруг вы столкнулись с какой-либо из вышеперечисленных ситуаций, специалисты Фора-Банка рады будут ответить на все ваши вопросы и предоставить подробную информацию по способам рефинансирования и подберут подходящую именно вам программу кредитования.
Обращайтесь в ближайший к вам офис.
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