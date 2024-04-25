Месяц до начала лета: куда можно будет сходить в Калуге?

Чем будут заниматься калужане этим летом подробно и обстоятельно рассказала руководитель отдела молодежной политики городской управы Калуги Анна Зиновьева.
Анна поделилась особенностями сегодняшней работы муниципальных служащих в команде Дмитрия Денисова и подтвердила, что в городской управе работает много молодых, динамичных, современных людей.
Кстати, Анна Зиновьева в этом году стала лучшим муниципальным служащим Калужской области.
«Человек в пиджаке» уходит в прошлое
- Анна, в этом году вы стали лучшим муниципальным служащим Калужской области. Как проходил конкурс и что дает вам это звание?
- Да, конкурс проходил среди сотрудников разных муниципалитетов, муниципальных служащих. Было шесть этапов. Мы сдавали различные тесты на знания родного края, на коррупцию, писали диктант по русскому языку, решали определенные кейсы и рассказывали о своей работе. И вот, по итогу, мне посчастливилось стать лидером.
- Этот конкурс проходит уже не первый год?
- Он существует несколько лет. В этот раз в нем приняло участие 52 претендента. С каждым годом меняется немного формат, добавляется всегда что-то новое, интересное. Думаю, этот конкурс ещё и показывает, что сегодня чиновник, как нас принято называть уже совсем не тот человек в пиджаке.
- Увы, это сложившийся стереотип, сегодня чиновник реально изменился?
- Конечно! У нас очень много молодых ребят работает и девчонок. Особенно в молодежной политике. Здесь невозможно сидеть за компьютером, надо быть с молодёжью на одной волне, поэтому приходится и прыгать, и бегать, и петь, и танцевать, и забеги устраивать. Такая же тенденция и в других отделах: и в спорте, и в культуре, и в образовании, все горят своей работой и стараются сделать для жителей как можно лучше, я бы так сказала.
У нас очень молодой коллектив, есть и молодежный совет при городской управе. Там ребята организуют мероприятия, участвуют сами в них своей молодежной командой. И все стараются применить что-то новое, сделать что-то, что сейчас актуально.
- Как вам кажется, сложнее, труднее стало работать чиновнику в городской управе или легче?
- Не в этом дело. Мир меняется, молодежь меняется, взрослые меняются, и главная задача — это подстраиваться под современные реалии. Поэтому наша задача, как сотрудников городской управы, подстраиваться под современные реалии, искать новые интересные подходы к жителям, предлагать новые современные мероприятия.
Вертолётка, Лимонад и многое другое
-А к вам в отдел можно прийти и сказать: у меня есть идея?
- Можно. К нам в отдел можно прийти и сказать, что я хочу провести вот такое мероприятие для молодежи, и мы стараемся всем помочь, всех поддержать.
- Можете привести пример?
-У нас есть один из проектов, как раз в летний период, Это «Вертолётка», когда каждую пятницу на вертолётной площадке набережной Яченского водохранилища проходят молодёжные мероприятия. Идея пришла от самих калужан.
К нам приходят ребята, которые готовы организовать концерты, мастер-классы, которые хотят провести там танцы, вообще много всего, группы, которые выступают, вплоть до фокусов.
- Что будет проходить этим летом в сквере Волкова и на набережной?
- Много всего, хотя бы та же «Вертолётка». В этом году она стартует будет 31 мая, в преддверии Дня защиты детей. На набережной Яченского водохранилища будут активности для детей, мастер-классы и всякие интересные вещи.
Там же, на набережной этим летом пройдет летний молодежный день – «Лимонад». Мы его проведём уже в третий раз. По плану он должен состояться 29 июня. Пока не будут открывать все секреты, но каждый год мы придумываем для калужан новые интересные активности. Будут такие и в этом году.
Большое событие в день города – это Калужский космический марафон, который тоже начинается с набережной. В августе намечен и приглянувшийся калужским молодым семьям семейный пикник. Он проходит во дворике ИКЦ.
Там обычно тоже масса активности и для детей, и одновременно проходят для взрослых мастер-классы, лекции. То есть, ребенка можно посадить на мастер-класс, а самому рядом сидеть на пуфике, слушать лекцию психологов и специалистов разных сфер.
- Летом вся набережная водохранилища будет задействована для различных мероприятий?
-Я скажу так: мы концентрируем всё в начале набережной для того, чтобы у людей была возможность просто отойти, отдохнуть. Другими словами, кусочек в конце набережной остаётся для того, чтобы люди могли прогуляться, им не пели на ухо, не танцевали перед ними и так далее.
- Будут ли продолжены уроки танцев на набережной?
- Конечно. В прошлом году каждую субботу танцевали Зумбу. Её устраивал один из наших фитнес-центров. Калужане с удовольствием приходили и танцевали на набережной. Другие ребята приходили и учили танцевать Бачату. Абсолютно бесплатно. Уверена, что мы продолжим эту традицию и этим летом.
- А что будет происходить на набережной Оки?
- Волейбольные площадки после паводка приведут в порядок, песочка подсыпят и можно приходить играть в волейбол.
- А кто помогает вам организовывать и проводить все эти мероприятия?
- Конечно, волонтёры. Я особенно хочу отметить команду «Волонтёров Победы». Это одна из самых крупных организаций. Ребята закрывают все городские мероприятия.
- А как стать волонтёром Победы?
- Очень просто. Нужно зайти к ним на сайт волонтёрыпобеды.рф, найти свой город и заполнить анкету. После этого с вами связывается куратор и приглашает на мероприятия.
Главное, чтобы у молодежи, у калужан было желание сделать наш город лучше, чище, веселее. Мы всегда готовы подхватить инициативу и помочь.
Видеоверсия разговора с руководителем отдела молодежной политики городской управы Калуги Анной Зиновьевой.
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