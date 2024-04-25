Светлана Жанжарова: «Нотариус — самый доступный юрист для населения»

Президент Калужской областной нотариальной палаты рассказала о нюансах работы нотариата в регионе.

В преддверии профессионального праздника — Дня нотариата в России — агентство «Комсомольская правда — Калуга» пригласила в студию прямого эфира главного нотариуса Калужской области.

Светлана Жанжарова ответила на огромное количество вопросов. Здесь мы отобрали наиболее часто звучавшие в эфире. Полную видеоверсию смотрите на странице КП40 в социальной сети «ВКонтакте».

Нотариус — это защита

Разговор со Светланой Жанжаровой об итогах 2023 году актуален еще и потому, что в 1993 году были приняты Основы законодательства РФ о нотариате, по которому работает нотариат. 2023 год — это юбилейный год для нотариата.

— Светлана Валериевна, что изменилось в работе нотариата региона за эти годы?

— За эти 30 лет мы с коллегами сумели создать современную, высокоэффективную команду нотариусов, единомышленников, всех тех, кто занимается вопросами квалифицированной защиты прав наших граждан, в первую очередь жителей нашего региона.

— А сколько человек работает в палате?

— Нотариальная палата включает в себя нотариусов и их помощников. Сегодня наш коллектив насчитывает около 90 человек. И все они обеспечивают решение основных задач, которые закон возлагает на нотариат.

Я всегда подчеркиваю, что сегодня нотариус — самый доступный для населения юрист. Мы всегда открыты. В любой непонятной ситуации идите к нотариусу. Более того, все консультации у нотариуса мы осуществляем бесплатно.

Хочу отметить, что любой документ, заверенный нотариусом, имеет особую юридическую силу. Кстати, у нотариуса есть несколько степеней защиты от каких- либо неправомерных, действий. В том числе и страхование профессиональной ответственности. Минимальная сумма, на которую страхуется нотариус, это 5 миллионов.

Если этого будет недостаточно, у нас есть компенсационный фонд, который за счет отчислений нотариусов при федеральной нотариальной палате, также обеспечивает дополнительную защиту.

И главная степень защиты — это полная имущественная ответственность нотариуса. Нотариусы отвечают за свои действия всем своим личным имуществом, которое у них есть, как у физических лиц.

— То есть вы не просто печати на бумажки проставляете?

— Да, я хочу развенчать и этот миф. Чтобы поставить печать, нотариус должен колоссальную работу проделать с ситуацией, с гражданином, запросить сведения, дать правовой анализ, исчерпывающую правовую консультацию, чтобы юридическая неосведомленность не была во вред, и только после этого подготовить нотариальный документ, подписать его и поставить печать от имени Российской Федерации.

— Здесь неплохо бы сказать пару слов о тарифах…

— В конце 2023 года произошли изменения в законодательстве о нотариате. Государством для оплаты за нотариальные действия установлен единый нотариальный тариф.

Законодатель поставил в этом вопросе точку и разъяснил, что нотариус взыскивает единый нотариальный тариф при совершении любого нотариального действия, который состоит из двух величин. Это федеральный нотариальный тариф, который регулируется налоговым кодексом, который, кстати, у нотариата не повышался с 2004 года, и региональный нотариальный тариф. Сумма регионального нотариального тарифа по каждому нотариальному действию устанавливается на основе формулы, утвержденной Министерством юстиции и Федеральной нотариальной палаты. Размеры регионального тарифа, утвержденные на календарный год, обязательны к применению всеми нотариусами региона.

Поэтому не нужно бояться и волноваться, у кого дороже, у кого дешевле, — такого сегодня у нас не существует. С тарифами всегда можно ознакомиться в нотариальных конторах, нотариальной палате или на нашем сайте.

О наследстве и долгах

Очень много вопросов в ходе прямого эфира касалось темы долговых обязательств и распределения наследства.

— Какие долги переходят к наследникам, и все ли они переходит к ним?

— Давайте поясним, что является наследством. Наследством является не только движимое имущество. В состав наследства входят также и имущественные права и обязанности, в том числе и долги.

Если наследник принял наследство, он принял и долги, причем в полном объеме. Выбирать «я хочу принять это имущество, конкретное, и конкретную часть долга» закон не позволяет.

Но при этом важно помнить, что наследник отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

— То есть, если человек не хочет платить, он не должен вступать в наследство?

— Если он не принял наследство, не обратился к нотариусу с заявлением о принятии наследства, если он не совершил действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, значит, он не принял и долги.

— А что делать, если наследников несколько? Как тогда делятся долги?

— Долги делятся поровну, пропорционально. Однако, если речь идет о наследовании по завещанию, когда завещатель своей волей определил долю в наследстве каждого наследника, она может быть и неравной. К­ому-то три четвертых от своего имущества, ­кому-то одну четвертую. Вот в такой пропорции и будут наследоваться долги. Но в любом случае имущество самого наследника защищено. На него требования кредиторов не распространяются. Это нужно всегда помнить и исходить уже из принципов разумности, целесообразности действий. Принятие наследства — это право гражданина, не обязанность.

О недвижимости

— Должен ли нотариус перед оформлением сделки дарения доли квартиры проверять ее на арест или запрет регистрационных действий?

— Безусловно, должен. Нотариус должен обеспечить законность любой сделки. Для этого он должен провести ряд проверочных действий, в том числе установить ее, а у нас возможность такая есть, и хочу поблагодарить Росреестр за оперативное взаимодействие в электронном виде. Нотариус имеет доступ к сведениям Единого реестра недвижимости, имеет доступ к Федеральному реестру банкротств, к ряду иных реестров для установления фактов, имеющих значение для заключения договора.

— Можно оформить займ под залог недвижимости у нотариуса без регистрации обременения в Росреестре?

— Нельзя. Залог — это и есть ипотека, это обременение, а обременение подлежит обязательной государственной регистрации.

— Супруг находится на службе, возможно ли дистанционно оформить согласие у нотариуса на покупку квартиры в ипотеку? Совместную, имеется в виду.

— Он вправе обратиться в ближайшую нотариальную контору, если мы говорим о присоединенных территориях, таких как Луганск, Донецк. Нотариус изготовит такое согласие и направит по системе электронного взаимодействия через Единую информационную систему документ в электронном виде, а нотариус по месту нахождения супруги в Калужской области выдаст документ на бумажном носителе.

— То есть это в принципе возможно?

— Да, и люди этим пользуются все чаще и чаще. Это очень удобно.

— Обязательно ли обращаться к нотариусу, чтобы продать квартиру?

— Обязательно и необходимо: если вы хотите получить имущественные гарантии, если вы хотите спать спокойно и быть уверенным, что заключили правомерную сделку, всегда обращайтесь к нотариусу.

Дела семейные

— Светлана Валериевна, в России сейчас Год семьи. А у вас есть ­какие-то преференции для, скажем, многодетных семей?

— Я бы отметила следующее. Нотариат работает в двух направлениях. Он является регулятором семейно-­брачных отношений, как нотариус, как лицо, совершающее нотариальное действие. Но нельзя не умалять работы нотариального сообщества в целом и работыу нотариальных палат. На постоянной основе у нас налажена работа с различными ведомствами, в том числе и с Союзом женщин России. Некоторые члены нотариального сообщества, являются членами этой общественной организации.

— А нотариусы-­муж­чины?

— А как же! Мы работаем с Советом отцов. Участвуем во многих благотворительных проектах для семьи. Мы организовываем недели правовой помощи для многодетных и приемных семей, осуществляем правовое просвещение и консультирование воспитанников детских домов. Работаем, в частности с Кондровским и Азаровским детскими домами. У нас много проектов со школой-­интернатом № 1, с Калужским областным центром туризма и краеведения. Мы проводим большую работу в части патриотического воспитания, потому что работаем во благо наших жителей, жителей нашего региона.

Наша миссия — это, безусловно, обеспечение служения закону, служения нашим гражданам.