В Калуге 26 апреля пройдет «Диктант Победы»

Патриотическая историко-просветительская акция состоится по всей стране в шестой раз.

В Калуге диктант можно будет написать в КГУ имени К.Э. Циолковского. Об этом сообщили в пресс-службе минобрнауки Калужской области в среду, 24 апреля.

В 2023 году в «Диктанте Победы» приняли участие 500 тысяч школьников со всей России.

Глава Минпросвещения страны Сергей Кравцов отметил, что сейчас в школах уделяют большое внимание историческому просвещению детей. Количество часов истории увеличили с 340 до 476.

Также Кравцов напомнил о новом учебнике истории для старшей школы, по которому начали заниматься с этого года.