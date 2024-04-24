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В Калуге состоялось заседание Городской Думы

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.04.2024 14:20 0 322
В Калуге состоялось заседание Городской Думы

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и Городской Голова Дмитрий Денисов вручили Орден Мужества участнику специальной военной операции Максиму Асадуллину. Указом Президента России он был награждён за мужество, отвагу и самоотверженность. За помощь участникам СВО руководители промышленных предприятий и члены ветеранских организаций «ВоИн» и «Тайфун» были награждены медалями «80 лет освобождения Калуги».

- Сегодня мы с огромным удовольствием вручили высокую государственную награду настоящему герою. Медалями мы отметили заслуги наших земляков, проявляющих активную гражданскую позицию, вносящих вклад в нашу общую будущую победу, – подчеркнул Юрий Моисеев. 

Депутаты приняли решения об установке мемориальных досок и наименовании улиц.

На фасаде здания спортивной школы «Энергия» будет установлена мемориальная доска в память о воспитаннике школы Егоре Дулиде, погибшем в ходе специальной военной операции. Егор Дулида погиб 12 июня 2023 года,  Указом Президента РФ был награждён медалью «За отвагу» и Орденом Мужества. 

На фасаде дома № 71 по улице Гурьянова появится доска в память о заведующей детским поликлиническим отделением №8 Татьяне Морозовой.

А на фасаде дома № 118 по улице Суворова – мемориальная доска, посвящённая памяти Михаила Янкелевича – участника Великой Отечественной войны, одного из основателей ветеранского движения в нашем городе.  

Улице в микрорайоне «Правобережье» присвоено наименование в честь Николая Привалова. Николай Николаевич Привалов более 30 лет прослужил в органах прокуратуры, с 1992 по 2002 годы занимал пост прокурора Калужской области, награждён орденами и медалями.  Парку в районе улицы Марата присвоено наименование «Парк Театра юного зрителя». 

Также депутаты скорректировали структуру Городской Управы и прогнозный план приватизации, приняли решение о постановке на учёт бесхозяйного имущества и согласовали сделки муниципальным предприятиям.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.04.2024 14:20 0 322
Тэги: городская дума
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