Калужане жалуются на аварийные деревья

В редакцию прислали сразу две жалобы на сухие деревья в областном центре.

- Деревья на Кирова, 80 и в начале Николо-Козинской улицы в плачевном состоянии, они опасны для людей и машин. В 2023 обращалась в службы, не отреагировали. Ждем беды? - интересуется калужанка.

Вторая жалоба на деревья по адресу Болдина,11 около заезда к Белинского, 2А.

- В 2023 одно уже упало. Сразу обратились в горхозяйство, нам пообещали к 2024 году убрать. Решил напомнить в 2024, а они уже переносят на 2025, -жалуется мужчина. - Деревья растут у тротуара и проезжей части, рядом 4 школа.