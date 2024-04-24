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Море стало ближе. Жители ЦФО смогут взять ипотеку на жилье в Крыму.

Опубликовано: 24.04.2024 12:08 0 291
Море стало ближе. Жители ЦФО смогут взять ипотеку на жилье в Крыму.

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В мае клиенты ВТБ смогут получить ипотеку на покупку жилья в Крыму. Провести сделку можно будет дистанционно из любого региона России.

Расширение присутствия в регионах – один из стратегических приоритетов ВТБ. Банк планирует удвоить охват физических каналов и расширить для миллионов новых клиентов доступность своих продуктов и услуг, в том числе - ипотеки.

Одновременно ВТБ минимизирует документы для выхода на сделку, сократив их число почти на 20 позиций, а в августе сделает доступной ипотеку для иностранных граждан.

«Сегодня основной способ покупки недвижимости – ипотека, и в развитии этого инструмента мы видим одну из наших социальных задач. Мы стремимся быть ближе к потенциальным заемщикам, повышать для них доступность кредитования и учитывать потребности жителей разных регионов страны. В ближайшее время получить у нас ипотеку можно будет на жилье еще в пяти регионах. Среди них - стратегический для государства Крым. Провести сделки можно будет в нескольких офисах РНКБ в 4 городах полуострова, в наших ближайших к региону отделениях или полностью дистанционно», - сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Благодаря выходу ВТБ в регион жители Крыма впервые смогут получить ипотеку на покупку земельных участков, недвижимости в залоге другого банка, а также сочетать госпрограммы с рыночными при сделках с новостройками. Это позволит им с июня увеличить максимальную сумму кредита и купить в своем регионе жилье большей площади по комбинированной льготной ставке.

По словам Георгия Горшкова, одновременно с расширением физической сети банк продолжит развивать и цифровые каналы. В апреле ВТБ запустил новый сервис, который позволяет покупателям, продавцам и агентам недвижимости пройти все этапы оформления ипотеки в едином виртуальном пространстве. В ближайшее время за счет интеграции с порталом государственных услуг банк оптимизирует анкетный сервис для подачи заявки.
Упростить ипотечную сделку позволит и работа с партнерами.

Сегодня 65% заявок на ипотеку клиенты ВТБ подают через агентства недвижимости и застройщиков. Учитывая востребованность этого канала, банк модернизирует работу с ними, что ускорит проведение сделок и даст заемщикам более выгодные условия по ипотечному кредитованию.
 
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. Реклама.

Опубликовано: 24.04.2024 12:08 0 291
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