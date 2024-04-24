На скандальный завод в Ферзиково приехали следователи

Как мы уже рассказывали, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией в Ферзиково, где жители жалуются на местный завод.

Во вторник, 23 апреля, туда приехали следователи и криминалисты. Ведется расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Загрязнение атмосферы».

- В ходе осмотра установлено, что деятельность организации осуществляется с нарушением экологического законодательства, - подчеркнули в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Вскоре должна пройти экологическая экспертиза.