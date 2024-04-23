Губернатор наградил калужанку Медалью Луки Крымского

Награды удостоилась процедурная медсестра калужской Детской больницы Вера Лагуткина.

Калужанку наградили за самоотверженность и профессиональные качества, проявленные в командировке на Донбассе в 2022 году. Вера Лагуткина провела там полтора месяца. Она оказывала медицинскую помощь детям, проводила профилактические осмотры. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.

Теперь женщина вместе с мужем отправится в Херсонскую область. Там она будет работать в местной больнице.

Владислав Шапша поблагодарил медсестру за мужественный поступок.

- Не только те, кто там воюет, но кто там живет, нуждаются в помощи. Мы часто командируем в подшефный город Первомайск наших медиков для оказания помощи людям, которые много лет живут там в очень непростых условиях и нуждаются в нашей поддержке, - отметил губернатор.