Шапша прокомментировал открытие нового памятника в Калуге

Как мы уже рассказывали, на улице Подвойского установили скульптуру городского головы Калуги конца XIX века Ивана Ципулина. В церемонии открытия 22 апреля принял участие губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Он назвал памятник новой достопримечательностью.

- Всем сердцем он был предан Калуге, - высказался о Ципулине глава региона. - Под его руководством губернская столица заметно изменилась. Был построен водопровод. Открылись библиотека и военный лазарет. В городе обосновалось Управление железной дороги.

По словам Шапши, Иван Козьмич сейчас является достойным примером для молодежи: крестьянский парень стал преуспевающим купцом, а потом деньги вкладывал в развитие города.

Памятник был установлен за деньги мецената. Сейчас инвесторы также восстанавливают дом, в котором когда-то жил Ципулин.