Yeezy Boost: одни из лучших кроссовок в истории Adidas

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Кроссовки Adidas Yeezy Boost — это не просто обувь. Это икона, которая переписала правила игры в мире кроссовок. В Go Sneakers рассказали, почему эти кроссовки заслуживают своего места в истории.
Кроссовки Yeezy Boost — это результат сотрудничества Adidas с музыкантом и дизайнером Канье Уэстом. Впервые модели Yeezy Boost 350 и Yeezy Boost 750 увидели свет на Нью-Йоркской Неделе моды в 2015 году и сразу завоевали сердца модных ценителей. Канье Уэст вложил в них свою душу и страсть, и это отразилось в каждой детали.
Свои первые эскизы кроссовок Канье Уэст создавал еще в юности. Вдохновение он находил в киберпанк-фильмах и автосалонах Lamborghini, которые посещал с отцом. «Во всем, что я делаю, есть немного Lamborghini», — говорил Канье.
В результате Yeezy Boost изменили представление о том, как должны выглядеть кроссовки. Они вдохновили многих дизайнеров и стали эталоном стиля.
Подошва кроссовок выполнена по технологии Boost. В ее основе тысячи «энергосберегающих капсул» из термопластика, которые обеспечивают мягкую амортизацию и комфорт даже при долгой ходьбе.
Верх Yeezy Boost выполнен по технологии Adidas Primeknit. Жаккардовое плетение нескольких нитей в ряд делает ткань прочной, мягкой и дышащей. При этом на поверхности нет ни единого шва. Носить такие кроссовки очень комфортно.
Кроссовки Yeezy Boost стали не просто обувью, а культовым явлением. Лимитирована каждая серия — ограниченный выпуск вызывает настоящий ажиотаж. Фанаты Канье Уэста и ценители хороших кроссовок готовы стоять в очереди и оплачивать завышенные цены, чтобы заполучить этот трофей.
На фоне такой популярности появляется даже вторичный рынок кроссовок. Нередко Yeezy Boost покупают с целью дальнейшей перепродажи и рассматривают их, как инструмент инвестирования.
Как дизайнер, Канье Уэст начал свою историю с кроссовками Nike и проработал с этим брендом пять лет. Причиной разрыва стали конфликты по поводу отчислений с продаж, но сейчас не об этом.
За недолгое время работы Канье Уэст вместе с Nike выпустили кроссовки Air Yeezy и Air Yeezy 2 Red October. Для многих сникерхедов они стали Священным Граалем. Так же, как и кроссовки Yeezy Boost от Adidas. История вершится на наших глазах и приобщиться к ней может каждый.
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