В Калуге прошел, пожалуй, самый необычный и креативный субботник

В субботу, 20 апреля, в сквере Волкова собралось около 300 горожан чтобы весело под музыку очистить набережную и сам сквер от мусора.

Официально это мероприятие называлось мультиформатный фестиваль «Чисто Калуга 2024». Его участники не только прибрали территорию, но и посадили несколько десятков деревьев.

Городской голова Калуги Дмитрий Денисов энергично размялся со всеми вместе и активно помахал лопатой.

Одолели даже погоду

Ранним утром в субботу небо над Калугой было пасмурным, хмурым. То и дело грозило дождем. Некоторые подумывали, что намеченный на этот день фестиваль отменят. Однако ближе к его началу как по мановению волшебной палочки тучи разбежались, засветило солнце и стало ясно – «Чисто Калуга 2024» пройдет в великолепных условиях весны.

Кстати сказать, к 20 апреля в Калуге уже прошло 664 субботника. В них приняло участие почти 9 тысяч калужан. Нынешний, в сквере Волкова, был 665-й. Собираться люди стали задолго до официального старта фестиваля. Вкусно пахло жарящимися шашлыками, на лицах людей светились улыбки, а в глазах отражалось яркое солнце.

Организаторы действа поделили всех пришедших на несколько групп, возглавили их волонтеры. Одна часть должна была собирать мусор на склонах дамбы и набережной водохранилища, другая – сажать кедры и хвойные деревья в сквере, третья готовилась к плоггингу. Это новомодный вид активности – бег с мусорными мешками. еще две группы должны были отправиться красить улицу Королева и очищать ее от накопившегося за зиму мусора. Кстати, эти группы совмещали приятное с полезным. Они не просто собирали мусор, но и слушали увлекательный рассказ экскурсовода об истории Калуги и улицы Королева в частности.

Зарядка и вперед!

Идея провести такой фестиваль родилась в недрах городской управы. Дмитрий Денисов, хитро улыбаясь, не выдал автора идеи, сообщив, что это сработал коллективный разум.

Перед началом, как водится, прошла разминка.

Нехитрые упражнения под музыку доступны были всем возрастам. Стоит о метить, что в субботу в сквер Волкова на субботник пришли люди самых разных возрастов. Для юных калужан устроили специальное занятие. Они самолично сажали кедры. Маленькие росточки для самых маленьких калужан.

Как пошутил Дмитрий Денисов, кедровые орешки смогут собрать внуки тех, кто сажал сегодня кедры. Дело в том, что прекрасное дерево кедр очень долго растет. Но потом оно полностью оправдывает ожидание своей красотой и мощью.

А между тем ведущий фестиваля дал обратный отсчет, и первая группа побежала к берегам Яченского водохранилища.

Остальные также получили мешки и перчатки двинулись на свои территории.

К посадкам хвойных деревьев приложил руку и городской голова Калуги. Дмитрий Денисов помог малышам посадить кедр, а затем и сам взял в руки лопату.

Мусор, собранный в субботу в сквере Волкова, будет отсортирован и часть его отправится на калужский завод по производству альтернативного топлива.

- Этот завод стал спонсором нашего фестиваля, - отметил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - У нас одно из лучших сортировочных предприятий ЦФО, кроме московских, разумеется. В лучшие времена, когда вторсырьё было востребовано, там до 30 фракций извлекали из калужского мусора. Сегодня это предприятие работает в полную силу, и калужане должны быть уверены, что мусор, который они выкидывают контейнер, попадает на конвейер этого завода.

Не мусором единым

В Калуге впервые провели такой необычный субботник-фестиваль. В сквере Волкова в этот день работали и детские аниматоры, на сцене прошла концертная программа, на территории давали мастер-классы по созданию арт-объектов из мусора. Прошел футбольный матч.

Все, кто принял участие в субботнике получили билеты розыгрыша призов.

- Я думаю, что, увидев, как прошел этот фестиваль, люди захотят в следующем году тоже в нем поучаствовать, - рассказал представитель оргкомитета фестиваля «Чисто Калуга 2024» Борис ТОЛКАЧЕВ. – И мы хотим это транслировать на следующие годы. Хотелось бы подобные субботники устраивать чаще.