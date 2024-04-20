Огромный флаг России установят на въезде в Калугу

Работы по установке флагштока уже начались у Гагаринского моста.

Городско голова Дмитрий Денисов сообщил, что финансируются работы не из бюджета. Когда именно поднимут флаг, пока не уточняется.

Высота флагштока составит 40 метров, размер полотнища - 9 на 12 метров.