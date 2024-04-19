В Калуге состоялось заседание круглого стола «Поддержка и развитие этнокультурного многообразия народов России, проживающих на территории муниципальных образований Калужской области»

Оно прошло 18 апреля в здании областной администрации. О его результатах сообщили в пресс-службе правительства региона.

Мероприятие состоялось в рамках госпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области».

Член Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, председатель комиссии Общественной палаты России по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Владимир Зорин сделал акцент на опыте региона в проведении патриотических и исторических мероприятий для молодежи.

В регионе не возникало ни одного резонансного межнационального конфликта и экстремистских акций.

Зорин отметил, что особое внимание уделяется адаптации мигрантов и их детей к культуре и языку страны. Он выделил успехи в работе с приезжими детьми в обнинском лицее «Держава» и результаты проекта «Одинаково разные».

Министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин рассказал, что в регионе живет 107 этносов и этнических групп.

- Мы этого никогда не забывали. Именно поэтому у нас ситуация абсолютно управляемая как в целом по области, так и по муниципалитетам, - отметил Калугин.