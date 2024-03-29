Чтобы кредитная карта не стала обузой…

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Комментарии от специалиста, Управляющего филиалом АКБ « ФОРА-БАНК» (АО) в г. Калуга Агеева Вячеслава Павловича:
После того, как вы стали понимать основные плюсы и минусы кредитных карт, я уже рассказывал об этом в предыдущей статье, мы можем определиться какие вопросы обязательно стоит задать сотруднику банка, который вам звонит с предложением:
В конце разговора попробуйте узнать где можно предварительно ознакомиться с будущим договором, возможно вам смогут прислать шаблон договора или образец. Если будет такая возможность, то заранее ознакомьтесь с документами, которые вам придется подписывать.
Прежде, чем идти в офис банка за картой или до того, как вам её привезет курьер, поищите информацию про банк, почитайте отзывы в интернете, попробуйте узнать информацию про банк у знакомых, возможно кто-то из них пользовался услугами этого банка.
Получение кредитной карты:
Напомню, что специалисты Фора-Банка всегда готовы проконсультировать вас по вопросам, связанным с кредитными картами, а так же по любым другим банковским продуктам. Ждем вас в наших офисах обслуживания.
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