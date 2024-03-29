Чтобы кредитная карта не стала обузой…

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Комментарии от специалиста, Управляющего филиалом АКБ « ФОРА-БАНК» (АО) в г. Калуга Агеева Вячеслава Павловича:

После того, как вы стали понимать основные плюсы и минусы кредитных карт, я уже рассказывал об этом в предыдущей статье, мы можем определиться какие вопросы обязательно стоит задать сотруднику банка, который вам звонит с предложением:

Сначала узнаем о преимуществах кредитной карты и в первую очередь спросим продолжительность льготного периода и с какого дня будет считаться начало льготного периода. Чаще всего льготный период начинается не со дня оплаты покупки, а с начала месяца, в котором совершена оплата. Тут же узнайте, можно ли будет в онлайн-банке отслеживать сроки и суммы для соблюдения льготного периода. После этого стоит узнать, какие условия необходимо соблюдать, чтобы оставаться в льготном периоде. Иногда присутствуют еще какие-то условия льготного, к примеру – поддержание ежемесячного оборота по карте. Узнайте по наличие кешбэка, за что он начисляется, в каких категориях, как часто банк вносит изменения в условия. Какой у вас будет кредитный лимит по карте? Мы рекомендуем устанавливать такой кредитный лимит, который вы реально можете погасить за время льготного периода. Ранее мы уже сказали, что по процентной ставке потребительский кредит чаще всего выгоднее кредитной карты. Банки любят устанавливать большие кредитные лимиты, но в рамках кредитной карты у клиента в этом нет никакой необходимости.



Далее начинаем узнавать другие нюансы, которые могут встретиться:

Какая процентная ставка будет, если оплачивать вне льготного периода? Имейте ввиду, если вы не оплатите полностью всю потраченную сумму за время льготного периода, то вам придется заплатить проценты за всю сумму, которую вы брали, а не только за то, что вы не успели внести. Какая комиссия за обслуживание кредитной карты? С какой периодичностью она списывается? Если вам говорят, что обслуживание бесплатное. Обязательно уточняйте условия бесплатного обслуживания. Возможно надо поддерживать ежемесячные обороты по карте. Сколько стоит СМС-информирование? Может быть такое, что по карте бесплатное обслуживание, карта у вас лежит на всякий случай, вы ей не пользуетесь, но по ней образовалась задолженность в связи с тем, что банк списал комиссию за СМС-информирование. Некоторые банки вместе с договором по кредитной карте подписывают договор страхования жизни клиента. А это для вас будет нести дополнительные затраты. Поэтому про наличие и стоимость такого договора тоже стоит узнать у сотрудника банка. Также можно напрямую задать вопрос «а есть ли какие-то дополнительные услуги, которые подключаются вместе с предоставлением кредитной карты?» Обязательно спросите – до какого числа необходимо вносить ежемесячные платежи и в каком размере. Как банк будет уведомлять о размере платежа, можно ли их отслеживать в онлайн-банке. Если вас устроили все условия, которые предлагает вам сотрудник банка, то можно переходить к тому, как получить кредитную карту. Узнайте, что необходимо для этого от вас:

надо ли идти в офис банка или вам её привезут по указанному вами адресу;

какие документы надо иметь при себе.

В конце разговора попробуйте узнать где можно предварительно ознакомиться с будущим договором, возможно вам смогут прислать шаблон договора или образец. Если будет такая возможность, то заранее ознакомьтесь с документами, которые вам придется подписывать.

Прежде, чем идти в офис банка за картой или до того, как вам её привезет курьер, поищите информацию про банк, почитайте отзывы в интернете, попробуйте узнать информацию про банк у знакомых, возможно кто-то из них пользовался услугами этого банка.

Получение кредитной карты:

До подписания документов внимательно ознакомьтесь со всеми документами;

Вспомните всё, что вам «обещали» по телефону, соответствует ли документы тому, что вам говорили? Вся ли информация прописана в документах?

Подписывайте все документы, только если вы полностью уверены во всех пунктах договора.

Напомню, что специалисты Фора-Банка всегда готовы проконсультировать вас по вопросам, связанным с кредитными картами, а так же по любым другим банковским продуктам. Ждем вас в наших офисах обслуживания.

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