В Калуге владельца коттеджа на берегу Оки обязали его снести

В суде удовлетворили иск прокуратуры о сносе дома на правом берегу Оки.

Ранее мы сообщали о том, что кто-то из чиновников пытался помешать убрать самострой. Прокуратура и минприроды пытались добиться ликвидации постройки с 2021 года.

После многочисленных публикаций в СМИ, прокурор области Константин Жиляков лично приехал посмотреть на здание. После визита он поручил провести проверку и принять меры. Об этом проинформировали в пресс-службе надзорного ведомства в пятницу, 29 марта.

В ходе проверки специалисты нашли нарушения природоохранного законодательства. Жилой дом был построен на арендованной земле лесного фонда и мешал людям свободно гулять по лесу.

Теперь арендатор должен будет снести незаконно построенный коттедж. Решение суда еще не вступило в законную силу.